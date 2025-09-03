ECONOMIE
Shell eindigt lager in AEX na daling olieprijzen

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 17:44
anp030925171 1
AMSTERDAM (ANP) - Shell is woensdag lager geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. De dalende olieprijzen leken op de koers van het olie- en gasconcern te drukken. De prijzen gingen omlaag na berichten dat oliekartel OPEC+ bij de vergadering op zondag een verdere verlaging van de olieproductie overweegt. Shell stond 1,1 procent lager.
Amerikaanse olie daalde 2,5 procent in prijs tot 63,96 dollar per vat. Een vat Brentolie werd 2,2 procent goedkoper en kostte 67,62 dollar. Shell begon de dag nog met koerswinst. Die volgde op het bericht dat het olie- en gasconcern definitief stopt met de bouw van zijn biobrandstoffenfabriek in Rotterdam. Volgens het bedrijf zijn onder meer de bouwkosten te hoog om te kunnen concurreren op de markt voor duurzame vliegtuigbrandstoffen. De werkzaamheden werden vorig jaar al stilgelegd.
