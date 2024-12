Een auto met krachtige motor blijkt soms een slechtere caravantrekker: hoe zit dat?

Je zou denken dat een krachtigere motor altijd de beste keus is wanneer je een zware caravan achter je auto hangt. Toch is dat niet altijd het geval. Wat is er aan de hand?

AD-lezer Jos van Nijnatten is benieuwd hoe dit precies zit, en stelt de vraag aan auto-expert Niek Schenk, die het met plezier aan ons uitlegt.

Jos vroeg: “Ik dacht: hoe sterker een motor is, dus hoe meer pk hij heeft, hoe meer je mag trekken. Maar hoe kan het dan dat een Nissan Qashqai uit 2021 met een motorvermogen van 140 pk (103 kW en een koppel van 240 Nm) maar 1300 kg geremd mag trekken, terwijl een Renault Kadjar uit 2018 met een motorvermogen van 131 pk (96 kW en een koppel van 205 Nm) 1500 kg geremd mag trekken? Komt er misschien meer bij kijken?”

Het draait om meer dan alleen pk’s

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt in het AD: “Jazeker, er zijn meer factoren die bepalen hoeveel aanhangergewicht een auto mag trekken. Het begint weliswaar bij de kracht van de motor, die je kunt herkennen aan het vermogen (in pk of kW) en aan de trekkracht (het koppel, uitgedrukt in Nm). Maar ook de constructie van de auto is van invloed, en dan met name de sterkte van het chassis. Verder speelt het (leeg-)gewicht van de auto een rol.”

Koeling en constructie zijn cruciaal

Daarnaast wijst Schenk op een minder bekend aspect: het koelsysteem van de motor. "Het moet erop berekend zijn om een bepaald gewicht te kunnen trekken. Er is immers een risico op oververhitting bij het trekken van een aanhanger", legt hij uit. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom elektrische auto's vaak niet of nauwelijks een aanhanger mogen trekken.

“De autofabrikant houdt bij dit alles rekening met zijn opgave van het maximum trekgewicht. En vaak zal hij kiezen voor de veilige kant van het grensgebied, om problemen te voorkomen. Ook al omdat consumenten zich in de praktijk lang niet altijd houden aan de fabrieksopgave en te veel van een trekauto eisen”, besluit Schenk.

Conclusie

Met andere woorden, een auto met meer paardenkracht onder de motorkap is niet per se een betere caravantrekker. Het draait om een combinatie van kracht, constructie en koeling – en die balans is voor elke auto net even anders.

Bron: AD