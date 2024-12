'Godfather van AI' waarschuwt dat technologie binnen 30 jaar de mensheid kan wegvagen

De Brits-Canadese computerwetenschapper Geoffry Hinton, vaak geprezen als 'de godfather van AI', acht de kans groter dan eerder dat de mensheid binnen drie decennia uitsterft door kunstmatige intelligentie. Hij waarschuwt dat de ontwikkelingen in de technologie “veel sneller” gaan dan verwacht.

Professor Geoffrey Hinton, die dit jaar de Nobelprijs voor natuurkunde ontving voor zijn werk op het gebied van AI, verklaarde dat er een kans van “10 tot 20 procent” is dat AI binnen dertig jaar tot het einde van de mensheid leidt. Voorheen had Hinton gezegd dat er een kans van 10 procent was dat de technologie catastrofale gevolgen zou hebben voor de mensheid.

AI-apocalyps

Gevraagd in het BBC-programma Today of hij zijn analyse over een potentiële AI-apocalyps en de kans van een op tien heeft aangepast, antwoordde hij: “Niet echt, 10 tot 20 procent.”

Hintons inschatting bracht Today’s gastredacteur, voormalig kanselier Sajid Javid, ertoe te zeggen: “Je gaat omhoog”, waarop Hinton reageerde: “Misschien wel. Kijk, we hebben nooit eerder te maken gehad met iets dat intelligenter is dan wijzelf.”

Hij voegde eraan toe: “En hoeveel voorbeelden ken je van een minder intelligent iets dat een intelligenter iets de baas is? Er zijn er heel weinig. Een moeder en een baby is een voorbeeld. De evolutie heeft er veel werk ingestoken om het mogelijk te maken dat een baby zijn moeder leidt, maar dat is zowat het enige voorbeeld dat ik ken.”

De in Londen geboren Hinton, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Toronto, zei dat mensen vergeleken met de intelligentie van zeer krachtige AI-systemen als peuters zijn. “Stel je voor dat jij en een driejarige samen zijn. Wij zijn dan de driejarigen”, zei hij.

Weg bij Google

Vorig jaar haalde Hinton de krantenkoppen nadat hij ontslag had genomen bij Google om openlijker te kunnen spreken over de risico’s van ongecontroleerde AI-ontwikkeling. Hij zei bang te zijn dat "kwade actoren" de technologie zouden kunnen gebruiken om anderen schade toe te brengen. Een belangrijke zorg is dat AI-systemen een existentiële bedreiging vormen doordat ze menselijke controle kunnen ontwijken.

Terugkijkend op waar hij dacht dat AI zich zou bevinden toen hij zijn werk aan de technologie begon, zei Hinton: “Ik had niet verwacht dat we nu hier zouden zijn. Ik dacht dat we dit punt ergens in de toekomst zouden bereiken.” Hij voegde eraan toe: “De meeste experts in het veld denken dat we waarschijnlijk binnen de komende twintig jaar AI’s zullen ontwikkelen die slimmer zijn dan mensen. En dat is een heel angstaanjagende gedachte.”

Hinton roept dan ook op tot regulering van de technologie. “Het enige wat die grote bedrijven kan dwingen om meer onderzoek naar veiligheid te doen, is overheidsregulering.”

Bron: The Guardian