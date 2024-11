Kan ik een boete van 420 euro krijgen als ik mijn telefoon bedien in de houder?

We weten het allemaal: met een telefoon in de hand rijden is uit den boze. Maar hoe zit het met een telefoon in een houder – mag je die dan wel aanraken? AD-auto-expert Niek Schenk beantwoordt de vraag van lezer Wessel van Houdt.

Mag dat?

"Ik heb mijn telefoon in de auto netjes in een houder zitten en via bluetooth verbonden aan de audio. Zo kan ik handsfree bellen door op het bedieningspaneel een gesprek aan te nemen. Dit is een groot touchscreen en eigenlijk niet anders dan het scherm van een telefoon. Mag ik dan op deze manier ook het scherm van mijn telefoon bedienen en dus gebruiken om een gesprek aan te nemen?"

Ja, dat mag

Schenk stelt hem gerust: “Je bent pas in overtreding als je een telefoon in je hand houdt tijdens het autorijden . Daar staat een boete op van 420 euro en de nieuwste generatie slimme camera’s kan dat zelfs automatisch vaststellen. Maar staat je mobiel in een houder terwijl je hem bedient, dan ben je niet in overtreding. Er is dan immers geen sprake van ‘vasthouden’, maar van handsfree gebruik.”

Roekeloos rijgedrag

“Niettemin kun je altijd een bekeuring krijgen wegens roekeloos rijgedrag, omdat je op een of andere manier het verkeer in gevaar brengt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je langdurig in de menu’s van het auto- of telefoonscherm bezig bent en hierdoor niet voldoende op de weg let en zo het verkeer in gevaar brengt.”

Afleiding

In 2018 kwam de Europese Unie overigens al met een waarschuwing: bellen achter het stuur blijft riskant, ook als je handsfree belt. Onderzoek toont aan dat telefoneren in de auto de bestuurder meer afleidt dan bijvoorbeeld luisteren naar de radio of praten met passagiers. Het probleem zit hem erin dat je met je gedachten niet meer volledig bij het verkeer bent, maar vooral bij het gesprek.