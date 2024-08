Australische hockeyer na kopen coke in Parijs weer vrij

PARIJS (ANP/DPA) - Hockeyer Tom Craig is in Parijs weer op vrije voeten. De 28-jarige Australische international bracht de nacht van dinsdag op woensdag door in de cel nadat hij cocaïne had gekocht.

"Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden voor wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd", aldus Craig, die al tien jaar voor zijn land uitkomt en in 2021 met de Australiërs in Tokio olympisch zilver won. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ze weerspiegelen op geen enkele manier de waarden van mijn familie, mijn teamgenoten, mijn vrienden, de sport en het Australische olympische team."

Craig, die komend seizoen in Duitsland voor de Hamburger Polo Club uitkomt, kreeg van de politie alleen een waarschuwing. Australië verloor zondag in de kwartfinales van de Spelen van Nederland (2-0).