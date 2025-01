Rij je naar Spanje? Dan moet je deze 'digitale gevarendriehoek' verplicht meenemen

Vanaf volgend jaar moeten automobilisten in Spanje een ‘digitaal gevarendriehoek’ in hun auto hebben. Dit innovatieve hulpmiddel vervangt de traditionele rode reflector die nu bij pechgevallen voor de auto moet worden geplaatst. Het lijkt erop dat andere Europese landen snel dit voorbeeld gaan volgen.

Vervanging van de klassieke gevarendriehoek

In veel Europese landen is het verplicht om een gevarendriehoek in de auto te hebben. Spanje introduceert echter een moderner alternatief: een geavanceerd noodlicht. Dit apparaat, dat vanaf 2026 verplicht wordt, is uitgerust met een krachtige flitslamp die tot op een kilometer afstand zichtbaar is. Daarnaast beschikt het over een systeem dat automatisch de hulpdiensten waarschuwt bij pech.

Een belangrijk voordeel van het noodlicht is dat het veiliger is in gebruik. Waar automobilisten met de traditionele driehoek vaak de vluchtstrook op moeten lopen om deze te plaatsen, kan het noodlicht simpelweg op het dak van de auto worden bevestigd. Hierdoor kan de bestuurder zichzelf veilig achter de vangrail in veiligheid brengen.

Meer dan alleen een waarschuwingslamp

Het apparaat is voorzien van een magnetische basis, waarmee het zonder enige schade aan de lak op het dak kan worden geplaatst.

Het nieuwe noodlicht biedt meer functionaliteit dan enkel een waarschuwingssignaal. Naast het flitslicht kan het ook als zaklamp dienen, om de directe omgeving helder te verlichten. Bovendien kan het worden uitgerust met een prepaid simkaart die het apparaat koppelt aan een digitaal platform. Andere voertuigen die op dit platform zijn aangesloten, worden automatisch geïnformeerd over de exacte locatie van het pechgeval.

Boete vanaf 2026

Volgens de Spaanse verkeersdienst DGT is het noodlicht al sinds 1 juli 2021 toegestaan. Vanaf 2026 wordt het echter verplicht om er een in de auto te hebben. Wie dit voorschrift negeert, riskeert een boete van 80 tot 200 euro. Het zit er dik in dat andere Europese landen deze technologie op termijn ook zullen invoeren.

Momenteel moeten bestuurders in veel Europese landen nog de klassieke gevarendriehoek gebruiken. Deze moet op snelwegen op 100 meter achter de auto worden geplaatst en op overige wegen op 30 meter. De driehoek moet vanaf minstens 50 meter zichtbaar zijn. In Spanje geldt bovendien de verplichting om twee van deze ‘triángulos de emergencia’ in de auto te hebben, zodat ze zowel voor als achter de auto kunnen worden geplaatst.

De traditionele driehoek is in Nederland niet verplicht. De nieuwe noodlamp, ook wel ‘noodstrobe’ genoemd, is al verkrijgbaar voor bedragen tussen de 11 en 15 euro.

