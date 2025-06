Je kunt je kostbare groene ei zomaar kwijt zijn: Politie waarschuwt voor barbecuedieven

De avonden zijn zwoel, het vlees ligt in de marinade en het duurt niet lang meer voordat de schoolvakanties overal in Nederland beginnen. Kortom, we het barbecueseizoen is al in alle hevigheid losgebarsten. Helaas zijn er gluiperige sujetten die hier een stokje voor willen steken. De politie waarschuwt ons dan ook voor 'barbecuedieven'.