Steenmarters zijn een plaag: zo voorkom je dat ze jouw autokabels doorknagen

Steenmarters vinden het heerlijk om onder de motorkap van een auto te kruipen en met hun scherpe tandjes aan kabels en andere onderdelen te knagen. Dit wil je natuurlijk niet laten gebeuren bij jouw mooie bolide. Hoe ga je de strijd aan met deze vandalistische schepsels?

AD-lezer S. Wolters vertelt dat zijn ouders niet lang geleden een marter onder de motorkap hadden. “Wat kun je doen om te voorkomen dat zo'n beestje dingen kapot knaagt?”, vraagt hij zich af.

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: “De steenmarter was in de jaren 80 van de vorige eeuw zo goed als uitgeroeid in Nederland, maar daarna rukte hij opnieuw op, vanuit Duitsland. En met succes, want de afgelopen jaren is de populatie steenmarters in ons land verdubbeld.”

Schuilplaats

“Steenmarters gebruiken de motorruimte van auto’s als schuilplaats en knagen uit speelsheid of verveling aan kabels, rubberen slangetjes en isolatiemateriaal. Dat alles kan een auto flink beschadigen en zelfs onbruikbaar maken. En zet het beestje zijn tanden in de hoogvoltage-kabel van een elektrische auto, dan kan de reparatie zomaar een paar duizend euro kosten”, legt Schenk in het AD uit.

“Er zijn wel wat mogelijkheden om de ellende te voorkomen. De steenmarter houdt niet van ultrasoon geluid. Er zijn apparaatjes te koop die dat geluid produceren. De beestjes zijn ook erg gevoelig voor geuren. Voor de bescherming van de kabels en leidingen in je auto is er speciale marterspray te koop.”

WC-blokjes

“De ANWB adviseert wc-blokjes onder de motorkap te leggen, want ze hebben een hekel aan de geur daarvan. Een andere tip van de ANWB is een flinke pluk hondenhaar in een panty doen en deze op de grond onder je auto te leggen. Steenmarters zijn namelijk bang voor honden en zullen mogelijk wegblijven als ze de geur van een hond ruiken. Een veelgehoord advies is ook kippengaas onder de motorruimte te leggen: daar lopen steenmarters niet graag overheen. Het kan ook helpen om je auto telkens op een andere plek te parkeren: steenmarters hebben net als muizen vaste looproutes. Overigens is de schade aan je auto door een steenmarter gedekt als je een allrisk-verzekering hebt.”

“Rest de vraag hoe je ontdekt dat jouw auto het slachtoffer is geworden van een steenmarter. Dat zie je natuurlijk onmiddellijk als er kabels zijn doorgeknaagd. Maar je kunt ook op zoek gaan naar krabsporen, bijvoorbeeld in de isolatie aan de binnenkant van de motorkap. Een andere indicatie zijn de uitwerpselen van een steenmarter. Die zijn worstachtig van vorm en 3 tot 10 centimeter groot. Aan de achterzijde zit een gedraaide, spitse punt.”

Hoe ziet een steenmarter eruit?

“De steenmarter zelf is ongeveer 50 cm lang en hij heeft een wat langere staart van ongeveer 25 cm. Mannetjes wegen ongeveer 2 kg, vrouwtjes zijn iets lichter. Daarnaast kenmerkt het dier zich door een meer langwerpige en hoekige kop en kortere, meer afgeronde en wijd uit elkaar staande oren. Zijn neus is licht perzikkleurig of grijs van kleur, terwijl die van de boommarter donkerzwart of grijszwart is.”

“Door zijn kortere ledematen verschilt de manier van voortbewegen van de steenmarter van die van de boommarter. De steenmarter beweegt zich voort door te kruipen op een bunzing-achtige manier, terwijl de boommarter en de sabelmarter zich meer ongemerkt voortbewegen.”

Beschermd dier

“Overigens is de steenmarter in Nederland en België een beschermd dier, dus je mag ze geen kwaad doen. In sommige provincies kun je wel een vergunning krijgen om steenmarters aan te pakken. Als je er helemaal wanhopig van wordt, kan je altijd nog een professioneel specialist in ongediertebestrijding inhuren.”

Bron: AD