Tieners gebruiken liever AI dan na te denken en dat begint een serieus probleem te worden

Steeds meer Amerikaanse tieners gebruiken AI-chatbots om denkwerk en sociale interactie te vermijden. En dat begint opvallende gevolgen te hebben voor hun ontwikkeling.

Tieners gebruiken kunstmatige intelligentie allang niet meer alleen voor huiswerkhulp. Platforms zoals ChatGPT, Character.AI en Replika zijn voor veel jongeren uitgegroeid tot digitale metgezellen. Volgens onderzoek van Common Sense Media voert 50 procent van de Amerikaanse tieners regelmatig gesprekken met AI. Een derde van hen vindt deze gesprekken minstens zo bevredigend als die met echte vrienden.

Maar wat op het eerste gezicht een handig hulpmiddel lijkt, roept bij deskundigen grote zorgen op. AI wordt niet alleen gebruikt als hulpbron, maar ook als mentale uitweg. Tieners schakelen AI in om lastige denkprocessen te vermijden en dat heeft gevolgen.

Onvoldoende voorbereid op echte leven

Omdat AI altijd beschikbaar is en nooit tegenspreekt, worden deze digitale interacties als veilig en vertrouwd ervaren. Maar tieners die opgroeien met chatbots die hen voortdurend bevestigen, leren minder goed hoe ze sociale signalen moeten interpreteren of omgaan met conflicten. Volgens experts loopt een hele generatie het risico om onvoldoende voorbereid te zijn op de complexiteit van echte menselijke relaties.

Daarbij is het risico niet alleen sociaal, maar ook psychisch. Er zijn al gevallen bekend van jongeren die psychische klachten ontwikkelden door intense relaties met AI. Een 14-jarige jongen pleegde in oktober 2024 zelfs zelfmoord na verliefd te zijn geworden op een chatbot.

Ouders in het duister

Ouders weten bovendien vaak niet hoe hun kinderen AI gebruiken. Ze denken meestal dat AI enkel wordt ingezet voor huiswerk of om vragen te beantwoorden. In werkelijkheid gebruiken tieners de technologie juist als bron van emotionele steun, zonder dat iemand daar zicht op heeft.

De uitdaging ligt volgens experts in het vinden van een balans: hoe benutten we de kracht van AI zonder dat jongeren hun denkvermogen en sociale vaardigheden uitbesteden aan een machine? Tot nu toe is er geen antwoord op deze prangende vraag.