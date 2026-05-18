Tuinieren blijkt verrassend effectief tegen dementie

Duizenden therapeutische tuinprojecten in het Verenigd Koninkrijk laten zien dat fysieke activiteit in een groene omgeving mensen met dementie helpt hun conditie beter te beheren. De Alzheimer 's Society schat dat er momenteel bijna 1 miljoen mensen met dementie in het VK leven, een aantal dat tegen 2040 kan oplopen tot 1,4 miljoen, schrijft de Financial Times

Volgens Carly Wood, senior docent sport- en oefenpsychologie aan de Universiteit van Essex, heeft tuinieren 'goed onderbouwde' voordelen op vier gebieden: fysiek, mentaal, gedragsmatig en sociaal. Lagere stress- en BMI-niveaus leiden tot minder depressie en angst, verminderde agitatie en hernieuwd elan.

et sociale element is cruciaal om de 'negatieve cyclus' van isolatie te doorbreken, aldus Zak Gratton van natuurorganisatie Froglife. Zijn 'Wild Memories'-sessies in Somerset beginnen met meditatie, gevolgd door wandelingen langs de rivier om bladeren en planten te verzamelen voor kunstwerken. "Het gaat erom de stigma's rond dementie te verwerpen en te vieren wat mensen kunnen bereiken, in plaats van te treuren om wat verloren gaat," zegt Gratton.

Deelnemers berichten dat ze zich gewaardeerd voelen en nieuwe vaardigheden leren. De projecten volgen vaak een participatieve aanpak waarbij deelnemers meedenken over de invulling van sessies. Bij Beetle Bank Farm nabij York adviseren deelnemers zelfs over hoe subsidies besteed worden.

Wel kampen de initiatieven met financiële kwetsbaarheid door afhankelijkheid van tijdelijke subsidies en beperkte bekendheid bij huisartsen, wat doorverwijzingen belemmert. Ben Thomas van Thrive pleit ervoor therapeutisch tuinieren structureel in te bedden in het gezondheidssysteem: "Het gaat om het vertragen van achteruitgang en goed leven met de aandoening".