Kunnen sportschoenen in de wasmachine? Er kan meer in de trommel dan je denkt

Er zijn allerlei stoffen of rubberen artikelen die je dagelijks gebruikt en die flink vies kunnen worden, zoals een rugzak, sneakers of hondenriem. Je kunt natuurlijk het vuil er zelf afpoetsen in een sopje, maar een automatisch wasprogramma is veel handiger. Hoe gaat dat in zijn werk?

Je kunt veel meer aan de wasmachine toevertrouwen dan je zou denken. Zolang er maar geen leer of suède in de producten zit, is een voorzichtig programma draaien samen met wat ander textiel vaak een prima idee. Laten we eens beginnen met de smerige sneakers.

Haal eerst de veters en de binnenzool uit de sportschoenen en stop deze in een waszakje voor lingerie. Doe de schoenen en het waszakje samen met een aantal handdoeken in de wasmachine en draai een 30 graden fijnwasprogramma zonder centrifugeren. De handdoeken voorkomen gebonk en het beschadigen van de schoenen.

Een kind kan de was doen

Een textielen rugzak kan na veelvuldig gebruik aardig onfris gaan ruiken. Zeker als je een paar keer bent natgeregend of als er een banaan onderin de tas is fijngeperst. Ook een rugtas kan prima in de wastrommel. Doe hem wel in een grote waszak of stop hem in een dichtgeknoopte of geritste kussensloop. Samen met handdoeken wordt de rugzak mooi schoon op een licht wasprogramma.

Op dezelfde manier kun je ook een stinkende dierenriem weer naar bloemetjes laten ruiken, de wc-matjes, de kleine vloermatjes van de auto en het rubberen antislipmatje uit de douche opfrissen. Als de matjes erg vies zijn, kun je ze eerst insprayen met een vlekkenmiddel. Wederom is het fijnwasprogramma zonder centrifugeren de beste optie.

Stop geen van deze artikelen in de wasdroger, maar laat ze drogen aan de waslijn.