Zo verwijder je veilig de aangekoekte etensresten uit de pan. En doe dít absoluut niet

Soms moet je de vaatwasser een handje helpen. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp legt in het AD uit hoe je met succes de aangebrande resten op de bodem van een pan verwijdert zonder een schuursponsje te gebruiken. Zo is de pan weer zo goed als nieuw en blijft de antiaanbaklaag intact.

De poetsdiva had een kleine verandering in haar keukenblok laten uitvoeren, waardoor ze de boel wat al te bruin bakte: “Ik heb een nieuwe inductieplaat. Dat wil nog wel eens snel heet worden. Ik had vetblokjes uitgebakken. Aan de bodem zaten allemaal zwarte resten aangekoekt.”

“Je kunt ze wegkrijgen door kokend water te gebruiken. Dat gooi je dan in de pan. Doe er wat afwasmiddel bij, iets meer dan normaal. Ik ben altijd van de druppeltjes, maar doe nu maar een flinke ‘klok!’ erin. Laat dat even zacht borrelen. Het aangekoekte spul komt dan makkelijk los zodat je het met een spatel uit kunt nemen”, legt handige Marja uit in het AD.

Ook als de onderkant van de pan zwartgeblakerd is, heeft Middeldorp de oplossing paraat: “Zet dan de pan in de gootsteen en vul die met kokend water en uiteraard je afwasmiddel, zodat ook de onderkant schoon wordt.”

Er zijn verschillende schoonmaakopties, maar kijk uit dat je de antiaanbaklaag niet aantast. “Sommige mensen gebruiken afwasblokjes of allesreiniger. Zolang je maar niet je pannen van binnen gaat schuren met allerlei middeltjes. Afwassen met de ruwe kant van de spons? Ik schuur liever niets”, besluit de schoonmaakexpert.