Met deze methode valt 96% van de militairen na twee minuten in slaap

Lig je vaak te woelen in bed en val je maar niet in slaap? Dan is de volgende militaire methode misschien wat voor jou. Met wat focus en training kun je binnen een paar minuten wegglijden richting dromenland.

De Amerikaanse luchtmacht leert zijn kadetten een wetenschappelijk onderbouwde manier van in slaap vallen, waarbij je ondanks storende omstandigheden – zoals het ontbreken van een bed, hitte kou, spanning of lawaai – toch razendsnel wegdommelt. Na zes weken trainen lukt het liefst 96 procent van de piloten om binnen twee minuten in slaap te vallen, zelfs na het drinken van koffie en met het geluid van een machinegeweer op de achtergrond.

Gezicht ontspannen

“Alles begint met een comfortabele houding. Wij liggen gelukkig dagelijks in ons vertrouwde bed, maar militairen worden getraind om zelfs in slaap te kunnen vallen terwijl ze rechtop zitten”, legt Sharon Ackman uit op publicatieplatform Medium. “Wanneer je een ontspannen houding hebt aangenomen, is het eerst tijd om te focussen op je gezicht. Sluit je ogen en adem diep in en uit. Ontspan elke spier in je gezicht en let erop dat je niet fronst of je ogen dichtknijpt. Adem uit en voel je wangen, mond en tong ontspannen. Laat de druk op je ogen los en laat je ogen rusten in je oogkassen. Dit alles geeft je lichaam het signaal dat het tijd is om te rusten.”

Bovenlichaam ontspannen

“Focus nu op je schouders en laat ze zo laag zakken als je kan. Voel hoe de achterkant van je nek ontspant. Adem diep in en adem traag uit, terwijl je de druk op je spieren uitblaast. Denk nu aan je armen en begin met je rechterkant als je rechtshandig bent of links als je linkshandig bent. Focus op je biceps en laat elke vorm van spanning erin los. Lukt dit niet goed, span de spier dan eerst even aan en ontspan vervolgens weer. Beweeg nu je onderarm aan dezelfde kant en laat hem dan helemaal ontspannen. Laat vervolgens je hand en vingers levenloos liggen naast je been. Herhaal vervolgens dezelfde stappen met je andere arm.”

Benen ontspannen

“Nu je bovenlichaam ontspannen en zwaar aanvoelt, is het tijd voor de benen. Geef je rechterdij het signaal om 'zwaar' te worden, alsof er geen leven meer in zit. Doe hetzelfde met je rechterkuit en vervolgens met je enkel en voet. Voel alles zwaar worden en in de grond zakken. Herhaal dezelfde stappen met je linkerbeen”, aldus Ackman.

Hoofd ontspannen

“Je lichaam is nu helemaal ontspannen. De laatste stap is om je hoofd gedurende tien seconden helemaal leeg te maken. Dat wil zeggen: niet denken aan wat er die dag verkeerd is gegaan, hoe laat je moet opstaan of wanneer je je geliefde moet bellen. Probeer je gedachten stil te houden. Dat doe je door een vast beeld in je hoofd te houden. Beeld je in hoe je op een heerlijk comfortabele stoel zit, in een pikzwarte ruimte. Houd dat beeld vast gedurende tien seconden.”

Nog niet in slaap?

“Werkt dit niet, zeg dan de woorden ‘niet nadenken’ keer op keer opnieuw voor minstens tien seconden. Dit verbant alle andere gedachten waardoor je minder snel afdwaalt. Wanneer je eenmaal fysiek volledig ontspannen bent en je je hoofd minstens tien seconden leeg kan houden, zal je in slaap vallen”, verzekert Ackman.