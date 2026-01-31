Politie houdt verdachte van steekpartij aan en lost schot

SPRANG-CAPELLE (ANP) - De politie heeft zaterdag in het Brabantse Sprang-Capelle een verdachte aangehouden die wordt verdacht van poging tot doodslag of moord. Bij de aanhouding werd een schot gelost, maar niemand raakte gewond.

Aanleiding voor de aanhouding was een steekpartij die vrijdagavond plaatsvond in Wijk en Aalburg. Daarbij raakte het 29-jarige slachtoffer zwaargewond. Behalve een steekwond liep hij ernstig letsel op aan zijn hoofd.

Op basis van een verklaring van het slachtoffer en een getuige kreeg de politie een verdachte in beeld. Die werd zaterdag gezien, rijdend in een auto in de buurt van Sprang-Capelle. De verdachte ging ervandoor, maar crashte zijn auto. Daarna vluchtte hij te voet verder, maar agenten konden hem achterhalen.

Bij de confrontatie die volgde, loste de politie een schot. Vervolgens kon de verdachte worden aangehouden. Over de identiteit van de verdachte en over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekendgemaakt.