Luchtvaartbranche VS dringt aan op beëindiging shutdown

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartbranche dringt aan op het beëindigen van de overheidssluiting in de Verenigde Staten. Topman Chris Sununu van Airlines for America wijst daarbij op de toenemende druk op luchtverkeersleiders, die door de zogeheten shutdown zonder loon moeten werken.

Airlines for America vertegenwoordigt grote luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines. "Dit moet nu echt stoppen, want met elke dag die verstrijkt, wordt de druk groter en nemen de risico's toe", aldus Sununu over de shutdown. "Je komt steeds dichter bij het punt waarop die luchtverkeersleiders echt financiële problemen gaan krijgen."

Overheidsdiensten in de VS zitten sinds begin oktober in een shutdown, omdat een nieuwe begroting waarmee ze geld zouden krijgen niet tijdig werd goedgekeurd. Duizenden ambtenaren zitten daardoor thuis zonder dat ze betaald krijgen.