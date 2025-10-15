ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtvaartbranche VS dringt aan op beëindiging shutdown

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 21:48
anp151025187 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartbranche dringt aan op het beëindigen van de overheidssluiting in de Verenigde Staten. Topman Chris Sununu van Airlines for America wijst daarbij op de toenemende druk op luchtverkeersleiders, die door de zogeheten shutdown zonder loon moeten werken.
Airlines for America vertegenwoordigt grote luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines. "Dit moet nu echt stoppen, want met elke dag die verstrijkt, wordt de druk groter en nemen de risico's toe", aldus Sununu over de shutdown. "Je komt steeds dichter bij het punt waarop die luchtverkeersleiders echt financiële problemen gaan krijgen."
Overheidsdiensten in de VS zitten sinds begin oktober in een shutdown, omdat een nieuwe begroting waarmee ze geld zouden krijgen niet tijdig werd goedgekeurd. Duizenden ambtenaren zitten daardoor thuis zonder dat ze betaald krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading