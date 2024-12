Zo kies je goede voornemens die je wél volhoudt, volgens psychologen

We doen ons best om goed te leven, maar vaak kunnen er dingen beter. En dus zit je toch weer goede voornemens te bedenken. Maar volgens een psycholoog in The Guardian moet je niet zomaar wat verzinnen.

Minder eten, meer bewegen, stoppen met alcohol, meer tijd met je familie doorbrengen, de lijst is lang, maar hoe pak je dat het beste aan? Volgens psychologen moet je in ieder geval klein beginnen, met haalbare doelen.

"Een van mijn favoriete zinnen in therapie is: stop met jezelf te overladen met wat je zou moeten doen", zegt Jennifer Caspari, een psycholoog en cognitief gedragstherapeut uit Colorado. "Richt je in plaats daarvan op de waarden die voor jou belangrijk zijn." Een voorbeeld is dat veel mensen denken dat ze fitheid heel belangrijk moeten vinden. "Maar dat is voor sommige mensen echt belangrijk – en voor anderen gewoon niet.” Ga dus bij jezelf na wat voor jou echt waarde heeft.

Slimme doelen

En stel slimme doelen. ”Kies voor de SMART-methode – een acroniem voor specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Als dat zakelijk klinkt, komt dat omdat het is ontwikkeld door een managementconsultant in de jaren 80. Hoewel de strategie wijdverspreid is, wordt ze ook vaak bekritiseerd omdat ze te resultaatgericht is." Maar het helpt wel om voor jezelf duidelijk te krijgen hoe je bereikt wat je wil bereiken.

Het kan verder nuttig zijn, zegt klinisch psycholoog Molly Sherb, om te beginnen met iets minder specifieks, maar wel afgestemd op je eigen behoeften. “Je goede voornemen moet in lijn zijn met wat je nu doet", vindt Sherb. “Misschien moet je nu meer buiten zijn. Het kan zijn dat je je verveelt of futloos voelt en iets nieuws wilt proberen.” Hoe dan ook, het doel moet gericht zijn op het heden en “korter van aard zijn, in plaats van iets dat je voor het hele jaar vastlegt”.

Klein beginnen

Hoewel het tegen je intuïtie ingaat, kunnen relatief kleine veranderingen leiden tot het grootste succes. “Je wilt beginnen met wat het gemakkelijkst voelt”, zegt Sherb. “De reden is dat je dat gevoel van prestatie, van succes wilt ervaren, want dat zal je motiveren om later de moeilijkere dingen aan te pakken.”

In alle gevallen moet het doel zijn om in contact te komen met jezelf, je waarden en je huidige behoeften, zeggen zowel Sherb als Caspari. “Goede voornemens zijn een vorm van opgelegde druk om te veranderen, maar elk moment is een goed moment om een verandering door te voeren. Als het niet goed voelt voor jou, of als je er nu de energie niet voor hebt, laat jezelf dan gewoon rustig aan het nieuwe jaar beginnen.”

En vergeet niet: “Je kunt het ook in februari, maart, april, mei of juli doen.”

Bron: The Guardian