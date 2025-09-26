Zo krijg je de geur van knoflook of ui van je handen

Iedereen die weleens in de keuken staat, kent het: na het snijden van knoflook of ui blijft die doordringende geur urenlang aan je vingers hangen. Zelfs na meerdere keren wassen met zeep lijkt de lucht niet helemaal te verdwijnen. Hoe komt dat en vooral: hoe kom je ervan af?

Knoflook en ui bevatten zwavelverbindingen. Zodra je ze snijdt, komen deze stoffen vrij en binden ze zich aan de eiwitten in je huid. Gewone zeep haalt veel weg, maar die sterke verbindingen maken dat er vaak toch nog een restgeur achterblijft.

Handige huismiddeltjes

Gelukkig zijn er verschillende trucs die je meteen in de keuken kunt toepassen:

Roestvrij staal: houd je handen een halve minuut onder koud stromend water terwijl je ze langs een roestvrijstalen oppervlak wrijft, bijvoorbeeld een lepel of de kraan. Het metaal neutraliseert de zwavelverbindingen, waardoor de geur verdwijnt.

Citroen of limoen: wrijf je handen in met een partje citroen of een paar druppels citroensap. Het zuur helpt de geur te neutraliseren. Let wel op als je wondjes hebt, dat kan prikken.

Koffiedik: masseer je handen kort met wat nat koffiedik en spoel daarna af. Dit werkt als een natuurlijke scrub die de geur uit de huid verwijdert.

Zout of baking soda: maak een mengsel van zout en een beetje water of gebruik wat baking soda. Beide werken schurend en neutraliserend.

Voorkomen is beter

Natuurlijk kun je ook proberen te voorkomen dat de geur in je huid trekt. Draag bijvoorbeeld wegwerphandschoenen bij het snijden of spoel je handen direct na het snijden af met koud water. Warm water opent de poriën, waardoor de geur juist dieper intrekt.