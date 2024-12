Moet je het raam wel openzetten met dit vochtige weer?

Goed blijven luchten, is ons altijd geleerd, dus zetten we - weer of geen weer - elke dag even een raampje open. Maar wordt het dan niet alleen maar vochtiger binnen?

Ventileren is belangrijk. Een op de vijf Nederlandse huizen heeft last van vocht en schimmel. Dus ook in de winter als het koud en nat is buiten, moet je zorgen voor frisse lucht in huis.

"De luchtvochtigheid in huis zou in verwarmde kamers tussen de veertig en zestig procent moeten zijn’’, zegt ventilatie-expert Suzanne Hoogers van Milieu Centraal in het AD. "Maar je ventileert niet alleen om vocht uit je huis te laten. Bij het ventileren gaan ook CO2 en andere stoffen, zoals verbrandingsgassen tijdens het koken, naar buiten. Goed ventileren is belangrijk voor je eigen gezondheid en die van je huisgenoten. Het voorkomt schade aan je huis door bijvoorbeeld vocht.’’

Maar wordt het dan niet veel te vochtig in huis met dit natte weer? Volgens Hoogers is dat niet zo. "Luchtvochtigheid is een relatief begrip en ook best ingewikkeld. Het gaat over hoeveel waterdamp de lucht maximaal kan bevatten.’’

Koude lucht leidt tot een hogere luchtvochtigheid. "Maar als die lucht opwarmt, ontstaat er juist meer ruimte voor vocht. Als de totale hoeveelheid waterdamp gelijk blijft, dan daalt het percentage luchtvochtigheid’’, aldus Hoogers.

Bron: AD