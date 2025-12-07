Succesvolle mensen doen dit anders: ze laten zich niet gek maken door verlies

Die twintig euro die je verliest doet veel meer pijn dan de vreugde van twintig euro vinden. Wetenschappers noemen dit 'verliesaversie' en het wordt al decennialang gezien als een fundamentele eigenschap van ons brein. Maar nieuw onderzoek laat zien dat het helemaal niet zo vastgebakken zit als we dachten. En dat is goed nieuws voor iedereen die betere beslissingen wil nemen.

Onderzoekers van de Universiteit van Warwick in Engeland lieten mensen kiezen tussen verschillende gokjes waarbij ze konden winnen of verliezen. Door simpelweg de reeks bedragen aan te passen die deelnemers te zien kregen, konden de wetenschappers verliesaversie laten verschijnen, verdwijnen of zelfs compleet omdraaien.

Hoe werkt dit concreet? Stel je voor dat je steeds bedragen ziet van 6 tot 20 euro winst, maar 12 tot 60 euro verlies. Dan lijkt een verlies van 30 euro enorm, want het zit in het midden van jouw referentiekader voor verliezen. Maar draai die reeksen om en datzelfde bedrag voelt ineens heel anders.

Ons brein bepaalt de waarde van iets niet absoluut, maar door het te vergelijken met andere opties die we kennen. Een verlies van tien euro voelt groot als je alleen kleine verliezen gewend bent, maar klein als je regelmatig grotere tegenslagen meemaakt.

Link met succes

Dit verklaart waarom ervaren beleggers en handelaren veel minder last hebben van verliesaversie dan beginners. Ze hebben simpelweg een breder referentiekader opgebouwd. Ze raken niet in paniek bij een kleine dip omdat ze weten dat het onderdeel is van een groter geheel.

De les voor ons allemaal? Je angst voor verlies is geen onveranderlijke eigenschap van je persoonlijkheid. Door bewust je perspectief te verbreden en te beseffen dat je vergelijkingsmateriaal je oordeel kleurt, kun je rationelere keuzes maken. Of het nu gaat om beleggen, onderhandelen of gewoon beslissen of je die nieuwe baan moet aannemen.