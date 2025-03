Turkse 'vreetfluencer' (24) vlogt zichzelf het graf in

Een Turkse jongeman die beroemd is geworden met extreme TikTok-video's waarin hij enorme hoeveelheden eten verorberde, is overleden aan de gevolgen van extreem overgewicht. Efecan Kultur, die een grote schare volgers had op TikTok en Instagram, stierf afgelopen week op 24-jarige leeftijd.

Het maken van video’s waarin mensen buitensporig veel eten, heet mukbang. Dit fenomeen begon in Zuid-Korea en verspreidde zich over de rest van de wereld. De naam mukbang komt van de Koreaanse woorden voor eten en uitzenden.

Mukbang

In deze video's laten makers de camera draaien terwijl ze hardop smakken en slurpen. Het klinkt nogal onsmakelijk, maar miljoenen mensen kijken ernaar. Efecan had bijna 180.000 volgers op TikTok en zo'n 25.000 op Instagram.

Verslaafd aan aandacht

Kulturs vreetvideo's begonnen de afgelopen jaren hun tol te eisen. Hij had al langer last van gezondheidsklachten door zijn extreme eetpatroon. Vorig jaar moest hij met spoed naar het ziekenhuis omdat hij moeite had met ademen. Hij zat onder de blauwe plekken en kon niet meer op eigen kracht staan. De morbide obese Turk kreeg extra zuurstof toegediend via een zuurstofapparaat.

Op 8 maart overleed Efecan in zijn eigen huis.

Bron: Gazet van Antwerpen