Voetbal-international breekt nek na botsing met reclamebord in China

Video
door Nina van der Linden
donderdag, 09 oktober 2025 om 11:54
image (1)
De Togolese international Samuel Asamoah is zwaar gewond geraakt tijdens een competitiewedstrijd in China. De middenvelder van Guangxi Pingguo FC brak zijn nek toen hij zondag met zijn hoofd tegen een ledbord botste. Hij werd door een tegenstander in de rug geduwd tijdens een duel om de bal.
Zijn club bevestigde het ongeluk op sociale media en sprak van een ernstig letsel. “Hij loopt het risico op ernstige dwarslaesie en zal alle resterende wedstrijden van dit seizoen missen. Zijn carrière kan ook ernstig worden beïnvloed”, liet Guangxi Pingguo FC aanvankelijk weten.
Een dag later kwam er iets positiever nieuws: Asamoah heeft inmiddels een operatie ondergaan en verkeert in stabiele toestand. “De voortgang van zijn herstel zal te zijner tijd worden bekendgemaakt na vervolgonderzoeken”, aldus de club.
Volgens het door de Chinese staat gesteunde medium The Paper stond het reclamebord op drie meter afstand van het veld, in overeenstemming met internationale veiligheidsnormen. De speler die de duw gaf, kreeg slechts een gele kaart.
Beelden van de val zie je hieronder: let op, ze kunnen als schokkend worden ervaren.
Bron: RTL Nieuws

