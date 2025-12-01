Deze 11 producten kun je bijna eeuwig bewaren in je voorraadkast

Voor je noodvoorraad of voor de zekerheid. Er zijn verrassend veel levensmiddelen die bij de juiste opslag bijna onbeperkt houdbaar blijven. Dit artikel zet elf van zulke ‘duurzame’ producten op een rij – een must voor iedereen die voedselverspilling wil verminderen!

1. Zout

Zout bevat geen vocht en biedt geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels. Gewoon keukenzout is oneindig houdbaar. Let op bij jodiumzout: het jodiumgehalte neemt na verloop van tijd af, al blijft het zout op zich bruikbaar.​

2. Kristalsuiker

Suiker is door zijn sterke waterbinding bijzonder lang houdbaar. Krijgt suiker klonten? Geen probleem, dat is alleen een cosmetisch defect en geen teken van bederf​

3. Honing

Zolang je honing koel, droog en goed afgesloten bewaart, blijft deze zelfs na jarenlang bewaren eetbaar. Kristallisatie is geen bederf: zet de pot in lauwwarm water voor een vloeibare textuur.​

4. Witte rijst en wilde rijst

Door een extreem laag vetgehalte kunnen witte en wilde rijst jarenlang worden bewaard. Volkorenrijst kan sneller ranzig worden, dus daarbij is de datum wel belangrijk

5. Gedistilleerde witte azijn

De hoge zuurgraad maakt witte azijn bijna onbeperkt houdbaar. Geraffineerde azijnen of op smaak gebrachte varianten zijn minder stabiel.​

6. Gedroogde peulvruchten

Bonen, linzen en kikkererwten kun je jaren bewaren – ze worden hoogstens wat harder en vragen dan een langere kooktijd.

7. Maizena

Maizena, oftewel maiszetmeel, blijft zolang het droog en luchtdicht verpakt is vrijwel eeuwig goed.​

8. Bakpoeder en natriumbicarbonaat

Dit rijsmiddel verliest na verloop van tijd wat van zijn kracht, maar is niet ‘bedorven’. Eventueel kun je het daarna gebruiken als schoonmaakmiddel.​

9. Sojasaus

Dankzij fermentatie en zout is sojasaus jarenlang houdbaar als je de fles ongeopend laat. Na openen gewoon koel bewaren voor optimale smaak.​

10. Droge pasta

Pasta zonder ei of volkoren blijft zeer lang goed, mits droog bewaard. De variant met ei is minder lang houdbaar.​

11. Instantkoffie

Omdat instantkoffie nauwelijks vocht bevat, is deze in een ongeopende verpakking zeer lang houdbaar. Na openen droog en luchtdicht bewaren.