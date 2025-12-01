ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze 11 producten kun je bijna eeuwig bewaren in je voorraadkast

Voedsel & Koken
door Ans Vink
maandag, 01 december 2025 om 14:58
generated-image (7)
Voor je noodvoorraad of voor de zekerheid. Er zijn verrassend veel levensmiddelen die bij de juiste opslag bijna onbeperkt houdbaar blijven. Dit artikel zet elf van zulke ‘duurzame’ producten op een rij – een must voor iedereen die voedselverspilling wil verminderen!
1. Zout
Zout bevat geen vocht en biedt geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels. Gewoon keukenzout is oneindig houdbaar. Let op bij jodiumzout: het jodiumgehalte neemt na verloop van tijd af, al blijft het zout op zich bruikbaar.​
2. Kristalsuiker
Suiker is door zijn sterke waterbinding bijzonder lang houdbaar. Krijgt suiker klonten? Geen probleem, dat is alleen een cosmetisch defect en geen teken van bederf​
3. Honing
Zolang je honing koel, droog en goed afgesloten bewaart, blijft deze zelfs na jarenlang bewaren eetbaar. Kristallisatie is geen bederf: zet de pot in lauwwarm water voor een vloeibare textuur.​
4. Witte rijst en wilde rijst
Door een extreem laag vetgehalte kunnen witte en wilde rijst jarenlang worden bewaard. Volkorenrijst kan sneller ranzig worden, dus daarbij is de datum wel belangrijk
5. Gedistilleerde witte azijn
De hoge zuurgraad maakt witte azijn bijna onbeperkt houdbaar. Geraffineerde azijnen of op smaak gebrachte varianten zijn minder stabiel.​
6. Gedroogde peulvruchten
Bonen, linzen en kikkererwten kun je jaren bewaren – ze worden hoogstens wat harder en vragen dan een langere kooktijd.
7. Maizena
Maizena, oftewel maiszetmeel, blijft zolang het droog en luchtdicht verpakt is vrijwel eeuwig goed.​
8. Bakpoeder en natriumbicarbonaat
Dit rijsmiddel verliest na verloop van tijd wat van zijn kracht, maar is niet ‘bedorven’. Eventueel kun je het daarna gebruiken als schoonmaakmiddel.​
9. Sojasaus
Dankzij fermentatie en zout is sojasaus jarenlang houdbaar als je de fles ongeopend laat. Na openen gewoon koel bewaren voor optimale smaak.​
10. Droge pasta
Pasta zonder ei of volkoren blijft zeer lang goed, mits droog bewaard. De variant met ei is minder lang houdbaar.​
11. Instantkoffie
Omdat instantkoffie nauwelijks vocht bevat, is deze in een ongeopende verpakking zeer lang houdbaar. Na openen droog en luchtdicht bewaren.

Lees ook

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagenDit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen
Zuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegtZuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegt
Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiestBakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

Loading