Wat is gezonder: verse of diepvriesgroente?

door Nina van der Linden
woensdag, 15 april 2026 om 10:15
bijgewerkt om woensdag, 15 april 2026 om 10:35
anp 462781217
De laatste tijd leerden we dat diepvriesgroenten gezonder zouden zijn dan verse groenten, omdat ze direct na de oogst worden ingevroren waardoor voedingsstoffen beter behouden blijven. Dat lijkt nu toch niet het geval: verse groenten zijn net zo gezond.
Zowel ingevroren als vers verliezen groenten een deel van hun voedingsstoffen. Dat komt door het vochtverlies vlak na het plukken, maar ook bij het snijden en schillen. Ook krijgen groenten soms niet de kans om helemaal rijp te worden. Al met al blijven er ongeveer evenveel voedingsstoffen behouden in verse en diepvriesgroente.
Groenten uit een pot zijn wel minder gezond. Er wordt zout en suiker aan toegevoegd om ze langer houdbaar te maken. Ook worden de groenten voorgekookt waardoor er voedingswaarden verloren gaan. Het helpt om de groenten uit blik of pot even voor te spoelen, zodat je wat zout en suiker wegspoelt.
Verder geldt: kort koken in weinig water is beter. En stomen is nog beter.
Bron: RTL Nieuws

Lees ook

Broccoli of bloemkool: welke groente is gezonder?Broccoli of bloemkool: welke groente is gezonder?
Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?
Welke biologisch fruit of groente zijn hun geld waard en welke nietWelke biologisch fruit of groente zijn hun geld waard en welke niet
Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

DDR-taferelen: Duitse mannen moeten vanaf nu toestemming aan het leger vragen om langer op reis te gaan

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

De idiootste 48 uur van Trump

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

