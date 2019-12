Uniek onderzoek toont aan: honden kunnen echt tellen

Dieren een kunstje aanleren is één ding, maar kunnen ze ook zelf bedenken hoe ze bijvoorbeeld moeten tellen? Dat vroegen onderzoekers van Emory University zich af.

“We zijn terug naar de bron gegaan door de hersenen van honden te bestuderen. Zo kregen we een direct inzicht in wat er met hun neuronen gebeurde als ze verschillende aantallen stippen te zien kregen,” vertelt cognitief psycholoog Lauren Aulet. De onderzoekers ontdekten dat de hersengebieden die betrokken zijn bij tellen al bestaan sinds het evolutionaire pad van honden en mensen zich splitste dus zo’n 90 tot 100 miljoen jaar geleden.

De wetenschappers trainden elf honden om zo lang mogelijk stil te zitten in een MRI-scanner, maar ze gaven geen enkele instructie voor wat daar binnen zou gebeuren. Dat is een cruciaal verschil met eerdere studies naar dieren en hun vermogen om te tellen. Daarbij werden de dieren namelijk allemaal getraind en beloond als ze numerieke taken uitvoerden.

In de MRI-scanner werd duidelijk dat bepaalde delen van de hersenen veel sterker oplichtten als de ratio van de veranderende stippen groter was, dus bijvoorbeeld 2:10 versus 4:8. De hersenen van de honden reageerden niet op dezelfde manier als enkel het formaat en de positie van de stippen veranderden, terwijl de verhouding hetzelfde bleef.

Conclusie: de honden reageerden specifiek op het verschil in hoeveelheid. Dezelfde hersendelen werden actief als bij mensen wanneer ze getallen verwerken. “Dat duidt erop dat het vermogen om te tellen een heel oud evolutionair mechanisme is. Het was vermoedelijk handig bij het zoeken naar voedsel,” aldus de onderzoekers.

Eerder onderzoek wees al uit dat honden tot vijf kunnen tellen en een eenvoudig begrip hebben van sommen. Zo weten ze wanneer er een fout wordt gemaakt, zoals 1+1=1 of 1+1=3. De nieuwe studie wijst uit dat honden ook numerieke kennis hebben zonder menselijke training.