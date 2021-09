Dit simpele alternatief voor keukenzout kan miljoenen levens redden

We moeten eigenlijk allemaal minder zout eten, maar dat is nog niet zo makkelijk. Het zit bijna overal in. Een gezonder alternatief zou dus ideaal zijn. Onderzoekers hebben dat nu gevonden: kaliumzout.

Meer dan 85 procent van de Nederlanders eet te veel zout, schrijft Scientias.nl. We zouden maximaal 6 gram zout per dag moeten eten, maar Nederlandse vrouwen komen op 7,5 gram en mannen zelfs op 9,9 gram. Met alle gevolgen van dien. Te veel zout eten (vooral in combinatie met te weinig kalium) leidt tot een hoge bloeddruk wat de kans op hart- en vaatziekten en dus een voortijdige dood flink vergroot.

Kaliumzout zou een oplossing kunnen zijn. Daarbij wordt een deel van de natriumchloride vervangen door kaliumchloride. Onderzoeker Bruce Neal gaf 20.000 Chinezen genoeg gratis kaliumzout om de dag mee door te komen. Daar tegenover stond een controlegroep die normaal zout gebruikte. Na vijf jaar bleek het aantal hartaanvallen en beroertes onder degenen die de zoutvervanger hadden gekregen 13 procent lager te liggen dan in de controlegroep. Nadelen waren er niet aan het kaliumzout.

Dit alternatief zou dus levens kunnen redden. “Vorig jaar suggereerde een modelstudie in China al dat er jaarlijks ongeveer 400.000 vroegtijdige sterfgevallen kunnen worden voorkomen als keukenzout wordt vervangen,” zegt Neal tegen Scientias. “Onze resultaten bevestigen dit nu. Als keukenzout wereldwijd zou worden ingeruild voor kaliumzout, zou dit elk jaar miljoenen levens kunnen sparen.”