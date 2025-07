300.000 jaar oude houten gereedschappen herschrijven de geschiedenis van onze vroege voorouders

Een bijzondere vondst in China gooit alles wat we dachten te weten over onze verre voorouders overhoop. Archeologen hebben daar een verzameling houten gereedschappen opgegraven die tussen de 250.000 en 361.000 jaar oud zijn.

In Gantangqing, een plek in het zuidwesten van China, stuitten onderzoekers op een indrukwekkende collectie van 35 houten werktuigen. Tot nu toe waren er wereldwijd maar twee andere plaatsen bekend waar zulke oude houten gereedschappen waren gevonden: één in Europa en één in Afrika.

Maar die gingen vooral om jachtwapens, zoals speren en speerpunten. De Chinese vondst is anders. Deze gereedschappen lijken gemaakt om planten te verzamelen en te verwerken, niet om te jagen.

Verfijnde technologie

De verzameling bestaat uit graafstokken en andere werktuigen met puntige uiteinden. Ze lagen samen met gereedschappen van bot en steen. In plaats van alleen maar te jagen, hielden ze zich dus ook bezig met het verzamelen van plantaardig voedsel. Dat maakt deze vondst extra bijzonder: het toont aan dat onze voorouders in China hun eigen manier van leven hadden, met gereedschappen die pasten bij hun unieke omgeving.

Wat de onderzoekers bovendien verraste, is hoe knap deze houten werktuigen zijn gemaakt. In hun studie noemen ze de gereedschappen ‘verfijnder’ dan andere primitieve werktuigen die in Azië zijn gevonden. Het gaat dus niet zomaar om een puntige stok. De gereedschappen hadden een zeer specifiek gebruik.