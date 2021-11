Grote studie: zink helpt echt tegen verkoudheid en griep

Van zink wordt al lange tijd gezegd dat het beschermt tegen verkoudheid en de ziekteduur verkort. Een grote overzichtsstudie bevestigt nu het nut van zink.

Voor de studie zijn 28 onderzoeken naar het effect van zink vergeleken. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat zink symptomen kan voorkomen en de duur kan verkorten van virale infecties aan de luchtwegen, zoals verkoudheid, griep en waarschijnlijk ook Covid-19.

"Lang dachten wetenschappers dat zink alleen effect had bij mensen die een tekort aan zink hadden, maar onze bevindingen bewijzen het tegendeel," zegt onderzoeker Jennifer Hunter van de Western Sydney University in Australia.

Als mensen zink namen als voorzorgsmaatregel bleken ze 28 procent minder kans te hebben op milde symptomen van verkoudheid en 87 procent minder kans op ernstigere symptomen. Wanneer zink werd genomen nadat mensen al ziek waren, werd de ziekteduur met gemiddeld twee dagen verkort.

In de coronacrisis kwam zink weer in de belangstelling te staan als mogelijk middel om de ernstigste klachten tegen te gaan. Of het ook echt tegen Covid-19 werkt is onduidelijk, maar mits niet in te hoge dosis, kan het geen kwaad om zinksupplementen te slikken.