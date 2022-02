Alleen in het heelal? Dat kan statistisch gezien bijna niet

Buitenaards leven lijkt iets voor films of fantasy-boeken, maar eigenlijk is het veel minder raar dan je denkt. Statistisch gezien zou het zelfs vreemd zijn als er geen ander leven is in het heelal.

Denk alleen maar aan hoeveel planeten er zijn: wetenschappers berekenden in 2013 dat het er alleen al in ons sterrenstelsel minstens 100 miljard zijn, schrijft wetenschapssite Scientias. Dat is nog een conservatieve schatting. Astrofysicus Ethan Siegel denkt dat het er eerder tien biljoen zijn. “Dan tel ik geen solitaire planeten mee (die niet om een ster draaien, red.),” zegt Siegel. “Dan gaat dat aantal mogelijk met een factor 100 of 1.000.000 omhoog. Dan zijn er dus wellicht triljoenen planeten, alleen in ons sterrenstelsel.”

En dan te bedenken dat er minimaal 200 miljard sterrenstelsels zijn. Ga je uit van een triljoen planeten per stelsel, dan zijn er vele triljarden of zelfs quadriljoenen planeten, aldus Scientias.

Leven

Wetenschappers berekenden vorig jaar dat er wel 6 miljard aardachtige planeten in de Melkweg zijn. Of daar dan ook leven is? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Nottingham wel. Zij berekenden dat er ministens 36 intelligente beschavingen in onze Melkweg moeten zijn, inclusief wezens die met ons kunnen communiceren. Dit is wel puur statistische theorie waarbij veel aannames zijn gedaan. Uiteraard ontbreekt het bewijs.