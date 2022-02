‘s Werelds gelukkigste landen hebben een duistere keerzijde volgens nieuwe studie

Nederland staat samen met de Scandinavische landen steevast bovenaan als het gaat om het levensgeluk van de bevolking. Nergens zouden mensen zo gelukkig zijn. Gemiddeld genomen is dat misschien ook zo, maar er zit een duister randje aan.

Hygge (warme gezelligheid in Denemarken), fika (fijn samen koffiedrinken in Zweden), de kunst van het niksen (in Nederland), er zijn boeken vol geschreven over het levensgeluk van de Noord-Europeanen. Maar zijn ze echt zo gelukkig? En wat als je ongelukkig bent in een zee van (ogenschijnlijk) blije mensen?

Nieuw onderzoek toont aan dat in landen die het hoogst scoren op geluk ook de meeste mensen wonen die niet gelukkig zijn. De sociale druk om blij te zijn, ligt daaraan ten grondslag volgens de onderzoekers. Dus in een gelukkig land leven is fijn voor een aardig deel van de bevolking, maar voor sommigen voelt het als een plicht om blij te zijn en leidt dat juist tot het tegenovergestelde effect, blijkt uit de studie die in Scientific Reports verscheen.

In de samenleving heerst een tendens om positieve emoties te ervaren en negatieve te vermijden, schrijven de onderzoekers. Deze druk komt ook tot uiting op social media, in zelfhulpboeken en advertenties. Zo ontstaat eensgezindheid over welke emoties worden gewaardeerd en welke niet.

Het is ironisch dat hoe meer mensen de druk voelen om gelukkig te zijn, hoe meer ze neigen naar depressie. Uit onderzoek onder bijna 7500 mensen in 40 landen bleek dat hoe gelukkiger een land is, hoe meer mensen zich ook juist ongelukkig voelen.

In een land als Denemarken wordt gelukkig zijn de norm. Dat draagt bij aan de sociale druk die mensen voelen om aan die norm te voldoen en verergert de negatieve gevoelens bij wie die norm niet haalt.