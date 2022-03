Bij twee inheemse volken komt dementie nauwelijks voor

Bij de Tsimanen en Moseten lijdt slechts 1 procent van de ouderen aan dementie. We kunnen dus mogelijk nog veel leren van de twee inheemse volken in Bolivia.

De onderzoekers ontdekten slechts vijf gevallen van dementie onder 435 Tsimane-mensen en één geval onder 169 Moseten van 60 jaar en ouder, minder dan 1 procent dus. Ter vergelijking: in de VS heeft ruim 11 procent van de mensen van 65 jaar en ouder dementie. “Iets in de pre-industriële levensstijl lijkt de oudere Tsimanen en Moseten te beschermen tegen dementie,” zegt onderzoeker Margaret Gatz.

Eerder onderzoek wees ook al uit dat de 17.000 Tsimanen over een extreem goede hartgezondheid beschikken. Negen op de tien loopt geen enkel risico op hartziekten. Nu blijkt dat ook hun brein dus veel langer gezond blijft.

Hun leefstijl lijkt een logische verklaring. Ze zijn hun hele leven in beweging, doordat ze jagen, met de hand het land verbouwen, vissen of voedsel verzamelen in het bos. Hun voedsel is bovendien allemaal onbewerkt. Ze hebben geen koekjes, chips of alcohol.

Dat deze twee volkeren ook veel gezonder zijn dan andere inheemse volken komt vermoedelijk doordat de Tsimanen en Moseten nog echt volledig geïsoleerd zijn, waar andere inheemse mensen wel contact hebben met de bewoonde wereld en ook die leefstijl overnemen.

Mogelijk kan een gezonde leefstijl met veel beweging en onbewerkte producten dus de snelle toename van het aantal dementiepatiënten een halt toeroepen. Op dit moment is de verwachting dat tegen 2050 wereldwijd 153 miljoen mensen kampen met Alzheimer of andere vormen van dementie.