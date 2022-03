Doodnormale kamerplant heeft verrassend positief effect op luchtkwaliteit in huis

Zo'n plant in huis is niet alleen voor de leuk, hij kan ook de luchtkwaliteit fors verbeteren, blijkt uit onderzoek.

Bepaalde planten kunnen de hoeveelheid stikstofdioxide in huis met 20 procent laten afnemen. Auto's stoten stikstofdioxide uit. Het is vooral slecht voor de luchtkwaliteit buitenshuis, maar kan ook in huis voor ongezonde lucht zorgen, vooral wanneer je langs een drukke weg woont.

De planten waarmee de onderzoekers experimenteerden, de Spathiphyllum wallisii (de vredeslelie), de Dracaena fragrans (ook wel drakenbloedboom genoemd) en de Zamioculcas Zamiifolia, leidden in de testruimte tot een halvering van de hoeveelheid stikstofdioxide. In een kleine kantoorruimte daalde de stikstofdioxide met 20 procent door de aanwezigheid van vijf kamerplanten.

Onduidelijk is hoe de planten het doen. “We denken niet dat de planten hetzelfde proces gebruiken als voor de opname van CO2, waarbij het gas geabsorbeerd wordt via de stomata – kleine gaatjes – in de bladeren," aldus onderzoeker Christian Pfrang. "Er was ook geen indicatie, zelfs niet tijdens langer durende experimenten, dat de planten de stikstofdioxide weer aan de atmosfeer teruggeven, dus waarschijnlijk speelt er een biologisch proces waarbij ook de aarde waar in de plant groeit, betrokken is, maar we weten nog niet om wat voor proces het gaat.”