Studie: dit is het beste dieet voor wie zo lang mogelijk wil leven

Oud worden, het is niet iedereen gegeven. En nog steeds moet je vooral geluk hebben. Maar gezond eten helpt ook een beetje. Onderzoekers zochten uit wat het beste dieet is voor wie de 100 wil halen.

Twee Amerikaanse gerontologen onderzochten alle literatuur op het gebied van voeding en lang leven. "We bestudeerden de link tussen voedingsstoffen, vasten, genen en levensduur bij kort levende soorten. Deze verbanden verbonden we aan klinische studies bij primaten en mensen, inclusief 100-plussers," legt Valter Longo van de Universiteit van Zuid-Californië uit aan Science Alert.

Longo heeft samen met zijn collega Rozalyn Anderson getracht de wetenschappelijke consensus te formuleren als het gaat over gezond eten. Het komt neer op veel ongeraffineerde koolhydraten, plantaardige eiwitten en plantaardige vetten.

"Eet veel peulvruchten, volkoren producten en groenten. Neem een beetje vis, geen rood of verwerkt vlees en weinig gevogelte. Eet voldoende noten en olijfolie, een beetje pure chocolade en weinig suiker en geraffineerde koolhydraten," somt Longo op.

Het onderzoek dat in vakblad Cell verscheen is in feite niets nieuws onder zon: eet veel groente, weinig vlees, weinig suiker, wat noten en vooruit een beetje chocola. Kanttekening: meer nog dan gezond eten is lichaamsbeweging misschien wel belangrijk als je oud wilt worden.