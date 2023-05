Slecht slapen door te weinig licht

Als je moeite hebt om in slaap te vallen, kan dit komen door te weinig licht. Dit kan leiden tot een verstoring van je biologische klok en zorgen voor een slecht slaappatroon.

Mensen hebben een intern circadiaans ritme. Deze interne klok mag niet te veel verschuiven vergeleken met het ritme van dag en nacht. Dus: iets moet ons hoofd vertellen wanneer het tijd is om te slapen en wanneer het wakker is, en de overgang van licht naar donker zegt dat het duidelijkst. Als de hersenen in de loop van de dag te weinig fotonen, dus lichtdeeltjes, opnemen, raakt de interne klok in de war. Niets geeft je zoveel fotonen als natuurlijk licht, vooral op een zonnige dag.

Daarnaast kan de melatonineproductie verstoord raken door een gebrek aan licht, waardoor je moeilijker in slaap valt. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoende natuurlijk daglicht krijgt gedurende de dag en 's avonds vooral verlichting met een zachte en warme kleur te gebruiken om je lichaam voor te bereiden op een goede nachtrust.

Zonlicht is een belangrijke cue voor het slaap-waakritme van het lichaam. Het licht waaraan je overdag wordt blootgesteld, helpt je lichaam te begrijpen wanneer het tijd is om te gaan slapen en wanneer het tijd is om wakker te worden. Volgens een onderzoek kan niet genoeg natuurlijk licht krijgen gedurende de dag slaapproblemen 's nachts veroorzaken.

Het gaat om (zon)licht overdag. 's Nachts moet het juist donker zijn. Te veel licht 's nachts kan de kwaliteit van de slaap verminderen, dus het is belangrijk om de slaapkamer donker te houden.