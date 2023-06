Wat helpt beter: calorieën tellen of Intermittant Fasting

Calorieën tellen intermittent fasting - welk dieet heeft meer kans op succes? Een onderzoeksteam van de University of Illinois Chicago ontdekte dat te zware volwassenen met beide methoden evenveel gewicht kunnen verliezen. De onderzoekers publiceerden hun studie in het tijdschrift Annals of Internal Medicine.

Obesitas is tegenwoordig een groot gezondheidsprobleem. Veel traditionele diëten zijn afhankelijk van het strikt tellen van calorieën om gewicht te verliezen. Maar dit kan voor veel mensen vervelend en moeilijk zijn om te bereiken.

Aan de andere kant is intermittent fasting - ook wel intervalvasten genoemd - een populaire strategie voor gewichtsverlies geworden. In plaats van calorieën te tellen, hoef je alleen maar in een bepaald tijdslot per dag je maaltijden te nuttigen - in het onderzoek was dat acht uur. Dan is er vasten.

Studies hebben reeds aangetoond dat corpulente personen die hun voedselconsumptie beperken tot zes à acht uur per dag, tot 500 calorieën minder innemen en op natuurlijke wijze gewicht verliezen. De meeste van deze onderzoeken waren echter ontworpen voor een kortere tijdsperiode en onderzochten de effectiviteit van intermitterend vasten in combinatie met het tellen van calorieën.

Het team onder leiding van Shuhao Lin van de University of Illinois Chicago heeft nu onderzocht of intermitterend vasten zonder calorieën te tellen gedurende een langere periode leidt tot gewichtsverlies en of het effectiever is dan een caloriebeperkt dieet. Gedurende een periode van twaalf maanden volgden de onderzoekers een etnisch diverse groep zwaarlijvige volwassenen uit de omgeving van Chicago.

Uit een onderzoek met 90 proefpersonen met een gemiddeld gewicht van rond de 100 kilogram verdeeld in drie groepen van gelijke grootte, bleek dat de groep die zes maanden intermittent fasting deed en slechts acht uur mocht eten - van 12.00 uur tot 20.00 uur - geen calorieën hoefde te tellen. Deelnemers in de tweede groep moesten daarentegen elke dag 25 procent van hun oorspronkelijke calorie-inname verminderen. De controlegroep mocht tien uur of zelfs meer per dag gewoon eten. Na verloop van tijd stopten er wel vier tot vijf proefpersonen per groep, waardoor er 77 studiedeelnemers overbleven.

Terwijl proefpersonen uit de testgroepen (intermittent fasting en calorierestrictie) regelmatig bij een diëtist kwamen, kreeg de controlegroep die ondersteuning niet. Iedereen zou zoveel moeten bewegen als voorheen om de invloed van sport uit te sluiten.

Na zes maanden volgde een even lange zogenaamde consolidatiefase met een versoepeling van de regels. Deelnemers van de eerste groep mochten tien uur per dag eten. Degenen in de tweede groep mochten zoveel calorieën consumeren als hun lichaam berekend was te gebruiken.

Vergeleken met de controlegroep waren de proefpersonen in de groep met intermitterend vasten aan het einde van het onderzoek gemiddeld 4,6 kilo afgevallen en de groep die calorieën telde 5,4 kilo. Het team schrijft dat dit verschil niet statistisch significant is. Beide diëten leidden dan ook tot vergelijkbare resultaten.