“Een favoriet kiezen is echt lastig,” zegt de Britse reisschrijver
Colleen Sims tegen Metro
.
Ze liep 24 keer naar Santiago de Compostela en bezocht minstens 23
Spaanse steden. Toch kiest ze Mérida, een stad
van zo’n 60.000 inwoners
in het westen van Spanje.
De Romeinen stichtten Mérida in de eerste eeuw voor Christus. Het
werd een van hun belangrijkste steden op het Iberisch schiereiland.
Sinds 1993 staan de resten op de werelderfgoedlijst van Unesco. Toch
kennen veel reizigers de hoofdstad van de regio Extremadura niet, zegt
Sims. Daarin lijkt Mérida op het
‘Thailand van Europa’ in Noord-Albanië
, dat toeristen ook nog
nauwelijks vonden.
1. Acht Romeinse
monumenten met één kaartje
Voor €17 kom je in alle acht monumenten van het Consorcio, de
organisatie die het erfgoed van de stad beheert. Daaronder vallen het
theater, het amfitheater, het circus waar de Romeinen wagenrennen
hielden en de Alcazaba, een fort dat de Moren in de negende eeuw
bouwden.
Het verlaagde tarief geldt onder meer voor 65-plussers en
gepensioneerden uit de EU, jongeren van 13 tot en met 17 jaar en
studenten tot 25. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Deze prijzen gelden sinds januari 2024, staat in de tarievenregeling
van het Consorcio
.
De Romeinse brug over de Guadiana en de boog van Trajanus staan
midden in de stad. Daar loop je zonder kaartje langs.
“Het is niet zo glamoureus als de populaire toeristische bestemmingen in Spanje, maar dat is een deel van de charme.”
2. Vlieg naar Sevilla en neem
de bus
Sims liep de eerste keer naar Mérida, over de Via de la Plata, een
pelgrimsroute van 1000 kilometer van Sevilla naar Santiago. Het kan
sneller.
Mérida heeft geen vliegveld met vluchten uit Nederland. De
dichtstbijzijnde luchthaven met een rechtstreekse verbinding is Sevilla,
ongeveer 200 kilometer zuidelijker.
- Vliegen. Transavia vliegt op Sevilla vanaf
Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Schiphol. Een enkele reis kost op de
site van Transavia vanaf €54 per persoon uit Eindhoven en vanaf €74 uit
Amsterdam. De vlucht duurt bijna drie uur.
- Bus. Vanaf Sevilla rijdt Alsa een paar keer per dag
naar Mérida, in ongeveer 2 uur en een kwartier. Een kaartje kost vanaf
€19, volgens boekingssite Omio.
Heen en terug vanuit Eindhoven ben je zo vanaf ongeveer €146 per
persoon kwijt, zonder ruimbagage. Dat zijn vanafprijzen: in vakanties
betaal je meer.
3. Bestel de kaas die
je met een lepel eet
Sims en haar man Gerry gaan vaak naar de drukste zaak en bestellen
wat iedereen eet. Haar favoriet is torta del Casar, een schapenkaas uit
de streek. Je snijdt de bovenkant eraf en lepelt het romige binnenste
eruit, bijna als een fondue.
Gerry raadt caldereta de cordero aan, een lamsstoofpot die urenlang
gaart met paprika, knoflook, paprikapoeder en wijn. Veel zaken rond het
centrum serveren tapas en een menú del día, een vaste lunch met meerdere
gangen.
Drink er een Ribera del Guadiana bij, de wijn uit de regio, vaak van
de tempranillodruif. In Cáceres, zo’n 70 kilometer noordelijker, wilde
Gerry een rioja bestellen. Dat werd hem beslist geweigerd. Hij kreeg een
wijn uit Extremadura. Die was volgens Sims uitstekend.
“We worden heel zelden teleurgesteld door lokale wijn met een bordje tapas.”
Als restaurants noemt Sims Malcriao, vlak bij het centrale Plaza de
España, La Carbonería en Sybarit Gastroshop. Het diner in het Parador,
een hotel van een Spaanse staatsketen, was een van de beste die ze in
zo’n hotel at. Sims heeft coeliakie en vindt in Spanje naar eigen zeggen
altijd veilige glutenvrije gerechten.
4. Ga in december, met
Pasen of in de zomer
Mérida is compact en je loopt alles te voet af. Sims was er het
laatst in december, toen de stad vol kerstverlichting hing. Ook Pasen is
volgens haar een belangrijke tijd voor een bezoek.
’s Zomers staan er concerten en toneelstukken op het programma in het
Romeinse theater, onder meer tijdens het jaarlijkse Festival
Internacional de Teatro Clásico. Mérida ligt wel in het binnenland. Zoek
je in de winter vooral warmte, kijk dan eerst waar
het in januari in Spanje het warmst is
.
“Het is perfect voor een weekendje weg en verdient het om veel bekender te zijn.”
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