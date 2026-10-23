“Een favoriet kiezen is echt lastig,” zegt de Britse reisschrijver Colleen Sims tegen Metro . Ze liep 24 keer naar Santiago de Compostela en bezocht minstens 23 Spaanse steden. Toch kiest ze Mérida, een stad van zo’n 60.000 inwoners in het westen van Spanje.

De Romeinen stichtten Mérida in de eerste eeuw voor Christus. Het werd een van hun belangrijkste steden op het Iberisch schiereiland. Sinds 1993 staan de resten op de werelderfgoedlijst van Unesco. Toch kennen veel reizigers de hoofdstad van de regio Extremadura niet, zegt Sims. Daarin lijkt Mérida op het ‘Thailand van Europa’ in Noord-Albanië , dat toeristen ook nog nauwelijks vonden.

1. Acht Romeinse monumenten met één kaartje

Voor €17 kom je in alle acht monumenten van het Consorcio, de organisatie die het erfgoed van de stad beheert. Daaronder vallen het theater, het amfitheater, het circus waar de Romeinen wagenrennen hielden en de Alcazaba, een fort dat de Moren in de negende eeuw bouwden.

Het verlaagde tarief geldt onder meer voor 65-plussers en gepensioneerden uit de EU, jongeren van 13 tot en met 17 jaar en studenten tot 25. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Deze prijzen gelden sinds januari 2024, staat in de tarievenregeling van het Consorcio

De Romeinse brug over de Guadiana en de boog van Trajanus staan midden in de stad. Daar loop je zonder kaartje langs.

“Het is niet zo glamoureus als de populaire toeristische bestemmingen in Spanje, maar dat is een deel van de charme.”

2. Vlieg naar Sevilla en neem de bus

Sims liep de eerste keer naar Mérida, over de Via de la Plata, een pelgrimsroute van 1000 kilometer van Sevilla naar Santiago. Het kan sneller.

Mérida heeft geen vliegveld met vluchten uit Nederland. De dichtstbijzijnde luchthaven met een rechtstreekse verbinding is Sevilla, ongeveer 200 kilometer zuidelijker.

Vliegen. Transavia vliegt op Sevilla vanaf Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Schiphol. Een enkele reis kost op de site van Transavia vanaf €54 per persoon uit Eindhoven en vanaf €74 uit Amsterdam. De vlucht duurt bijna drie uur.

Transavia vliegt op Sevilla vanaf Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Schiphol. Een enkele reis kost op de site van Transavia vanaf €54 per persoon uit Eindhoven en vanaf €74 uit Amsterdam. De vlucht duurt bijna drie uur. Bus. Vanaf Sevilla rijdt Alsa een paar keer per dag naar Mérida, in ongeveer 2 uur en een kwartier. Een kaartje kost vanaf €19, volgens boekingssite Omio.

Heen en terug vanuit Eindhoven ben je zo vanaf ongeveer €146 per persoon kwijt, zonder ruimbagage. Dat zijn vanafprijzen: in vakanties betaal je meer.

3. Bestel de kaas die je met een lepel eet

Sims en haar man Gerry gaan vaak naar de drukste zaak en bestellen wat iedereen eet. Haar favoriet is torta del Casar, een schapenkaas uit de streek. Je snijdt de bovenkant eraf en lepelt het romige binnenste eruit, bijna als een fondue.

Gerry raadt caldereta de cordero aan, een lamsstoofpot die urenlang gaart met paprika, knoflook, paprikapoeder en wijn. Veel zaken rond het centrum serveren tapas en een menú del día, een vaste lunch met meerdere gangen.

Drink er een Ribera del Guadiana bij, de wijn uit de regio, vaak van de tempranillodruif. In Cáceres, zo’n 70 kilometer noordelijker, wilde Gerry een rioja bestellen. Dat werd hem beslist geweigerd. Hij kreeg een wijn uit Extremadura. Die was volgens Sims uitstekend.

“We worden heel zelden teleurgesteld door lokale wijn met een bordje tapas.”

Als restaurants noemt Sims Malcriao, vlak bij het centrale Plaza de España, La Carbonería en Sybarit Gastroshop. Het diner in het Parador, een hotel van een Spaanse staatsketen, was een van de beste die ze in zo’n hotel at. Sims heeft coeliakie en vindt in Spanje naar eigen zeggen altijd veilige glutenvrije gerechten.

4. Ga in december, met Pasen of in de zomer

Mérida is compact en je loopt alles te voet af. Sims was er het laatst in december, toen de stad vol kerstverlichting hing. Ook Pasen is volgens haar een belangrijke tijd voor een bezoek.

’s Zomers staan er concerten en toneelstukken op het programma in het Romeinse theater, onder meer tijdens het jaarlijkse Festival Internacional de Teatro Clásico. Mérida ligt wel in het binnenland. Zoek je in de winter vooral warmte, kijk dan eerst waar het in januari in Spanje het warmst is

“Het is perfect voor een weekendje weg en verdient het om veel bekender te zijn.”

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