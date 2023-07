Is witte kleding tijdens een wandeltocht koeler dan zwarte kleding?

Veel mensen hebben de neiging om een wit of lichtgekleurd shirtje uit de kast te pakken als het warm is. Maar als je kijkt naar de garderobe van woestijnvolkeren, dan zijn de kleuren juist vaak donker of zwart. Inspanningsfysioloog Maria Hopman besloot hier onderzoek naar te doen.

Ze stak samen met haar wetenschappelijke team de handen uit de mouwen tijdens de afgelopen Nijmeegse Vierdaagse en liet een willekeurig gekozen groep mannelijke en vrouwelijke deelnemers afwisselend in een wit en een zwart T-shirt lopen. De proefpersonen hadden 's ochtends vroeg een temperatuurpil ingeslikt, waarmee de hele dag hun lichaamstemperatuur bij werd gehouden. Ook de huidtemperatuur werd continu gemeten via sensors op hun bovenarm en rug.

Na alle metingen bleek de conclusie simpel: het maakt niet uit voor je lichaamstemperatuur of je een wit of zwart T-shirt draagt. “Mede omdat het steeds vaker heet weer is, vinden wij het belangrijk dat nu wetenschappelijk is vastgesteld dat de kleur van kleding op zo’n moment niet uitmaakt. Zo kunnen we mensen nog beter advies geven”, legt Hopman uit aan Libelle.

Ze kwam vorig jaar tijdens de Vierdaagse op het idee om de invloed van kledingkleur te testen; het was tijdens die editie extreem warm. Er werd zelfs een dag afgelast vanwege de zinderende hitte. “We kregen toen heel veel vragen over welke kleding je het beste kunt dragen. Iedereen dacht wit. Maar woestijnvolkeren dragen bijvoorbeeld bijna altijd zwart.”

Het was dit jaar een stuk minder warm tijdens de Vierdaagse. Daarom is Hopman van plan om het onderzoek de kokende jaren te herhalen. Ze hoopt hierbij data te verzamelen bij temperaturen boven de dertig graden.