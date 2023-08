Factcheck: helpt het tegen vermoeidheid om je hoofd in de vriezer te stoppen?

De Telegraaf beweerde kortgeleden dat je je vermoeidheid kunt bestrijden door je hoofd in de vriezer te stoppen. Je moet niet alles geloven wat in De Telegraaf staat, dacht het Vlaamse weekblad Knack, en onderzocht de bewering. Die blijkt een beetje waar, zoals veel beweringen in De Telegraaf.

Het is waar dat je je wakkerder kunt voelen als je je hoofd even in de vriezer stopt, volgens experts. Dit kan een tijdelijk effect hebben, maar er is geen sprake van een langdurig effect.

‘Je kunt het vergelijken met het effect dat je ervaart als je van een warme woning naar buiten gaat," zegt een deskundige tegen Knack. "Dan ervaart je lichaam een vasoconstrictie, waarbij je bloedvaten gaan vernauwen om zo minder lichaamswarmte te verliezen. Je bloeddruk stijgt erdoor en je krijgt een adrenalineopstoot. Daardoor krijg je een wakkerder gevoel.’

Het kan dus een verfrissend gevoel geven en je helpen om even op te peppen, maar het is geen oplossing voor vermoeidheid op de lange termijn. Het is belangrijk om vermoeidheid aan te pakken door voldoende rust te nemen, gezond te eten, regelmatig te bewegen en stress te verminderen. Als je last hebt van aanhoudende vermoeidheid, is het raadzaam om een arts te raadplegen om de onderliggende oorzaak te achterhalen.