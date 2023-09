Er is een muggenpiek in aantocht. Dit kun je doen om de irritante bloedzuigers te weren

Het was nogal een atypisch muggenseizoen dit jaar. Het begon rustig met weinig muggen en weinig overlast, vertelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University aan RTL Nieuws. "Gezien de extreme weersomstandigheden was dat ook helemaal niet gek. Eind mei en begin juni viel er geen regen."

Drijvende eipakketjes

De vervelende huissteekmuggen kwamen niet tot volle wasdom, omdat er geen water bleef staan in schoteltjes onder bloempotten, regentonnen of in dakgoten. "Vrouwtjesmuggen leggen pakketjes van wel honderd eitjes bij elkaar, die als een vlotje op het water van een broedplaats drijven. Na ongeveer een dag komen daar larven uit. Die blijven in het water nog zo'n vier weken groeien tot ze uitvliegen", legt Van Vliet uit.

Winterstand nog niet geactiveerd

Maar door de vele regen in juli en augustus en de hete temperaturen in september is het nu bal. De muggen gaan niet zoals normaal rond deze tijd in 'winterstand', maar zijn juist actief. "Vrouwtjesmuggen worden actiever als het warm is, gaan meer bijten. Daarnaast konden door de hitte de larven in broedplaatsen zich de afgelopen dagen massaal veel sneller ontwikkelen."

Citronella zal je niet redden

Er komen dus veel nieuwe muggen aan, en ze ruiken bloed. Wat kun je aan deze invasie doen? "Gooi bakjes en potjes met water leeg, dek regentonnen af. Houdt muggen als ze er eenmaal zijn vooral ook buiten. Zorg voor horren of klamboes", adviseert de bioloog. Is een citroenkaarsje aansteken nog een idee? Van Vliet lacht: "Doe die andere dingen maar. Dat kaarsje gaat het verschil niet maken."