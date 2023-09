Dit is de reden waarom mannetjesmuizen helemaal over de rooie gaan van rijpe bananen

Wij mensen eten graag een banaan, maar muizen ruiken de kromme, gele vrucht en worden er helemaal niet blij van. Mannetjesmuizen reageren gestrest en hebben een hogere pijngrens als ze in aanraking komen met bananenolie. Hoe kan dit gebeuren?

Wetenschappers van de Canadese McGill-University in Montreal onderzochten de pijngrens van muizen en ontdekten dat de mannetjes zich vreemd gingen gedragen en minder pijn voelden wanneer er zwangere vrouwtjes in de buurt waren. Deze onverwachte ontdekking belemmerde de resultaten van hun onderzoek, maar maakte hen ook nieuwsgierig. Daarom startten ze een nieuw experiment om dit fenomeen verder te bestuderen.

De vrouwtjes bleken een hormonaal effect te genereren bij de mannetjesmuizen. Ze kregen stress door n-pentylacetaat, een stofje dat in de urine zit van de zwangere vrouwtjes. En laat deze stof nou ook te vinden zijn in rijpe bananen. N-pentylacetaat geeft geelbruine bananen hun kenmerkende geur, maar laat mannetjesmuizen ook in de stress schieten.

De wetenschappers denken dat het verhoogde stressniveau en de verlaagde gevoeligheid voor pijn met een vecht- of vluchtreactie te maken heeft. Zwangere vrouwtjes zijn namelijk doorgaans zeer agressief. Van een banaan heeft een mannetjesmuis een stuk minder te duchten, maar de lichamelijke en geestelijke reactie is er niet minder om.