Kun je beter stoppen met het bed opmaken?

Er wonen in een matras gemiddeld zo'n 100.000 tot een miljoen huismijten. Liefst 10 procent van het gewicht van een twee jaar oud kussen bestaat uit dode mijten en hun keutels, volgens onderzoekers van Ohio State University. Kun je niet beter ophouden met je broeinest netjes opmaken en het dekbed in de ochtend alleen terugslaan?

Onsmakelijke cocktail

De Amerikaanse wetenschappers rekenen voor dat we zo'n 8 gram dode huidcellen afstoten per persoon per dag. Hiervan zouden jaarlijks ongeveer een kilo huidcellen in je matras verdwijnen. Vergeet daarbij niet het zweet en de huidvetten mee te tellen, en je komt op een hele onsmakelijke cocktail uit. “Een prachtige leefomgeving voor huisstofmijten”, vertelt bioloog Mike Brooks in het NRC. “Het is er vochtig, wat mijten heel fijn vinden. Er is voldoende voedsel, en dan is er ook nog eens dat mooie kacheltje dat daar de hele nacht bovenop ligt.”

Kilo's aan biologisch afval

Brooks neemt de aantallen huismijten en kilo's huidcellen uit het Amerikaanse onderzoek met een korreltje zout. “Het lijken me schattingen met een natte vinger. Maar in elk geval hopen die dode cellen zich op in dat matras – plus de dode mijten, uitwerpselen en vervellingshuidjes. Dus na een paar jaar kan het zeker over kilo’s gaan.”

Chemische middeltjes

Wat kun je doen om het bed hygiënischer te maken? “Er bestaan chemische middeltjes die je op je bed kunt spuiten om de mijten te doden. Maar dan kom je nog steeds niet van de dode resten af. En die stoffen... of ze voor ons schadelijk zijn weet ik niet, maar als je de omstandigheden niet verandert, dan keren die mijten natuurlijk heel snel terug”, aldus de bioloog die werkt bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

Luchten is belangrijk

“Het is belangrijk om te luchten”, zegt Brooks. “Draai het matras af en toe om. Zorg voor een luchtige constructie van bed en bedbodem. En vervang het matras na een jaar of tien. Ik denk zeker dat het helpt om het dekbed overdag terug te slaan. Hoeveel? Geen idee, maar alle beetjes helpen.”