Grootschalig onderzoek werpt nieuw licht op het verband tussen de pil en depressie

'De Pil' is een revolutionair medicijn dat de levens van miljoenen mensen over de hele wereld heeft veranderd. Niet alleen kan de juiste combinatie van progesteron en oestrogeen zwangerschap met grote effectiviteit voorkomen, maar het kan ook worden gebruikt om acne, menstruatiepijn, migraine en symptomen van endometriose te behandelen, schrijft Science Alert.

Zoals elk medicijn brengen orale anticonceptiepillen ook risico's en bijwerkingen met zich mee die van persoon tot persoon verschillen – en depressie lijkt daar één van te zijn.

Een recent onderzoek , gebaseerd op 264.557 mensen in de Britse Biobank, heeft verder bewijs gevonden dat de pil geassocieerd is met "een verhoogd risico op depressie kort na het begin ervan".

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Uppsala in Zweden, de Universiteit van Melbourne in Australië en de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken, en hoewel het geen oorzakelijk verband bewijst, zijn de resultaten de moeite waard om verder te overwegen.

Vergeleken met de deelnemers die nog nooit in hun leven de anticonceptie pil hadden gebruikt, ontdekten de onderzoekers dat degenen die begonnen met het nemen van orale anticonceptiva in de eerste twee jaar een 80 procent verhoogd risico liepen om de diagnose depressie te krijgen.

Van alle leeftijdsgroepen leken tienerpatiënten het vatbaarst. In de eerste twee jaar dat mensen onder de 20 jaar orale anticonceptiva gebruikten, hadden mensen onder de 20 jaar een 95 procent verhoogd risico op depressie.