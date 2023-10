Fit but fat: het bestaat, gezonde obesitas

Uit recent onderzoek blijkt dat een kwart van de Engelse vrouwen en een op de tien mannen van middelbare leeftijd 'fit but dik' zijn, wat betekent dat ze volgens hun BMI obees zijn, maar geen gezondheidscomplicaties zoals hoge bloedsuikerspiegel, hoog cholesterol of hoge bloeddruk ervaren, schrijft The Times.

De term "fit but fat" wordt soms aangeduid als metabolisch gezonde obesitas (MHO).

Er is een groeiende hoeveelheid onderzoek dat suggereert dat mensen die fit maar dik zijn, een lager risico hebben op het ontwikkelen van bepaalde chronische aandoeningen, zoals hartziekten, beroerte en type 2 diabetes, dan mensen die overgewicht of obesitas hebben en inactief zijn. Er is vrijwel zeker wel een verhoogd risico op sommige soorten kanker en op slijtage van de gewrichten.

Waar vet wordt opgeslagen, is ook heel belangrijk. De Onderzoeker: "Mensen met obesitas die vet hebben opgeslagen in de buikholte of rond hun organen (zoals de lever), hebben een veel grotere kans op diabetes type 2 dan degenen die vet gelijkmatiger rond hun lichaam opslaan."