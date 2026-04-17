Ook dat nog: de hypotheekrente gaat de komende tijd verder omhoog.

De hypotheekrente zal de komende periode naar verwachting verder stijgen. Dat concluderen meerdere adviesketens en banken op basis van recente marktontwikkelingen en hun eigen rente‑scenario’s. De gemiddelde 10‑jaars vaste hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beweegt nu rond de 3,8 à 4 procent, waarmee het niveau vergelijkbaar is met de piek in 2023.

Adviesketens als Van Bruggen en De Hypotheker a chten een gelijkblijvende tot licht stijgende rente in 2026 het meest waarschijnlijke scenario. In een ongunstiger scenario loopt de 10‑jaars vaste rente volgens hun ramingen zelfs op richting 4 à 4,5 procent. Ook andere hypotheekplatforms schetsen een bandbreedte van ongeveer 3 tot 4 procent, met vooral opwaartse risico’s.

De stijgende trend hangt nauw samen met de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. De rente op 10‑jaars Nederlandse staatsleningen schommelt momenteel rond de 3,1 procent, duidelijk hoger dan in de jaren van extreem lage rente. Beleggers eisen een hogere vergoeding door hardnekkige inflatie, oplopende overheidsschulden en geopolitieke spanningen, wat direct doorwerkt in de tarieven voor nieuwe hypotheken.

Voor huizenkopers en oversluiters betekent dat hogere maandlasten en een lagere maximale leensom dan in de periode van historisch lage rentes rond 2021. Toch verwachten analisten geen forse daling van de huizenprijzen, omdat de woningmarkt in Nederland krap blijft en de vraag naar koopwoningen onverminderd groot is.