Ex-vrouw van prins Andrew verstopt zich in de bergen
Sarah Ferguson is opnieuw opgedoken na een maandenlange verdwijning uit de openbaarheid, veroorzaakt door de nieuwe Epstein
-affaire rond haar ex-man prins Andrew. De 66-jarige hertogin werd volgens de Britse krant The Sun gespot in de Oostenrijkse Alpen, waar zij zich zou proberen te verschuilen voor de mediahype. Op foto’s is te zien hoe ze in vrijetijdskleding voor een zwarte bus staat, met haar rode haar verborgen onder een witte muts.
Volgens de Britse berichtgeving zoekt Ferguson bewust de luwte op: de rustige bergomgeving zou “de perfecte plek zijn om zich te verstoppen” en af te wachten tot “de ergernis voorbij is”. De ex-royal verloor haar resterende status toen Andrew
zijn titels en officiële rol kwijtraakte, en moest daarna ook haar woning in de Royal Lodge verlaten. Vrienden zeggen dat haar dat zwaar heeft geraakt.
Ferguson kampte al jaren met financiële problemen en zou in het verleden zelfs bij de inmiddels veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein
om geld hebben aangeklopt. Nu de ex-prins begin deze maand is opgepakt op verdenking van “misconduct in public office” en het delen van geheime informatie met Epstein, is ook haar positie opnieuw onder een vergrootglas komen te liggen. Haar laatste publieke optreden was in december 2025 bij de doop van haar kleindochter Athena; sindsdien doken vooral geruchten op dat zij in luxe wellness-oorden in Zwitserland of Ierland verbleef of bij vriendin Priscilla Presley logeerde, wat door Presley zelf is ontkend.