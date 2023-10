Hoe slechts 22 minuten beweging per dag de gezondheidsrisico’s van zitten verslaat

Slechts 22 minuten lichamelijke activiteit per dag kan de negatieve gezondheidseffecten van langdurig zitten compenseren. Sedentair gedrag, zoals aan een bureau zitten of tv kijken, verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden, maar dit risico kan worden geëlimineerd door middel van lichaamsbeweging, schrijft The Times.

Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat slechts 22 minuten dagelijkse fysieke activiteit de negatieve gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met langdurig zitten kan tegengaan. Sedentair gedrag, zoals aan een bureau zitten of tv kijken, is in verband gebracht met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden.

Het risico kan echter worden geëlimineerd door lichaamsbeweging in je dagelijkse routines op te nemen. Het onderzoek ondersteunt de aanbeveling van wetenschappers om te streven naar 150 minuten matige tot krachtige fysieke activiteit per week.

Het onderzoek analyseerde gegevens van meer dan 11.000 deelnemers en concludeerde dat zelfs slechts een minuut lichaamsbeweging het risico op overlijden verlaagt, waarbij 22 minuten het risico dat gepaard gaat met sedentair gedrag volledig elimineert. Deze studie benadrukt het belang van regelmatige fysieke activiteit voor het behouden van een goede algehele gezondheid.