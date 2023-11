Hoe darmbacteriën je hersenen beheersen

Onze darmen en hersenen zijn nauw met elkaar verbonden. Het complexe netwerk van zenuwen en microben in onze darmen, ook wel bekend als het ‘buikbrein’ of ‘2e brein’, heeft invloed op onze stemming, cognitie en gedrag . De communicatie tussen de darmen en hersenen verloopt via elektriciteitsdraden (autonome zenuwvezels) en boodschapperstoffen zoals neurotransmitters en hormonen 1. Darmbacteriën scheiden een enorme hoeveelheid signaalstoffen af, waaronder serotonine en dopamine, die via de bloedbaan in onze hersenen terechtkomen en onze gemoedstoestand beïnvloeden 23.

De darmmicrobiota, bestaande uit verschillende micro-organismen, heeft een diepgaande invloed op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Deze micro-organismen, waaronder bacteriën, archaea en eukarya, zijn samen met de mens geëvolueerd en hebben onze eigen cellen in aantal overtroffen. Ze staan gezamenlijk bekend als de ‘microbiota’ en dragen bij aan verschillende aspecten van ons welzijn, zoals de spijsvertering, de stofwisseling en de immuniteit.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de darmmicrobiota ook onze hersenen en ons gedrag kan beïnvloeden via de darm-hersen-as. De micro-organismen in onze darmen kunnen moleculen produceren die signalen doorgeven aan neuronen, de hersenactiviteit reguleren en de cognitie en emotionele toestanden beïnvloeden.

Het begrijpen van deze complexe relatie tussen onze darmen en hersenen zou kunnen leiden tot nieuwe behandelingen voor psychische aandoeningen. Hoewel er meer onderzoek nodig is, zijn interventies zoals probiotica en veranderingen in het voedingspatroon veelbelovend bij het moduleren van de darmmicrobiota en het verbeteren van het mentale welzijn.