‘Ziekten springen steeds vaker over van dier op mens, meer risico op pandemie’

Dierziekten springen veel vaker dan vroeger over naar de mens. Het risico op een nieuwe, voor de mens gevaarlijke pandemie neemt daardoor ook steeds verder toe. Dat blijkt uit een studie die het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Global Healthpubliceert en waar Trouw over schrijft.

Uit een recente studie van Californische wetenschappers blijkt dat epidemieën van zoönotische ziekten, ziekten die van dieren naar mensen springen, de afgelopen decennia zijn toegenomen en frequenter en ernstiger zijn geworden.

De onderzoekers analyseerden een database van meer dan 3000 epidemieën van 1963 tot 2019, met de nadruk op vijf goed gedocumenteerde zoönotische ziekten, zoals ebola en SARS-CoV-1. Uit de studie bleek dat het aantal uitbraken en het aantal sterfgevallen in de loop der jaren exponentieel is toegenomen.

Als deze trend zich voortzet, kunnen uitbraken van zoönotische ziekten in 2050 vier keer vaker voorkomen en twaalf keer meer doden veroorzaken. Er zijn dringende maatregelen nodig om dit aanzienlijke en groeiende risico voor de wereldwijde gezondheid aan te pakken. De COVID-19-pandemie, hoewel niet opgenomen in de studie, benadrukt de noodzaak van proactieve acties om epidemieën effectiever op te sporen en in te dammen. Factoren zoals intensieve veehouderij, ontbossing en klimaatverandering dragen ook bij aan het risico op zoönotische ziekten.