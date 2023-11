Gaskookplaat zorgt voor slechtere luchtkwaliteit in keuken vergeleken met elektrisch koken

Koken op gas levert vaker een overschrijding op van de stikstofdioxide (NO2)-advieswaarden van de Europese Unie en de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vergeleken met elektrisch koken. Dit stelt onderzoeksorganisatie TNO na onderzoek in 247 huizen in Italië, Spanje, Frankrijk, Slowakije, Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Nederland.

De NO2-concentratie was in Nederlandse keukens waar op gas werd gekookt meer dan 10 µg/m3 hoger dan zijn elektrische tegenhanger. Een kwart van de keukens met gaskookplaat overschreden de WHO-richtlijn. Wat betreft het vrijkomen van koolmonoxide (CO) was er niet of nauwelijks verschil te zien tussen koken op gas en elektriciteit.

Te hoge niveaus van NO2, CO en PM2,5 worden door gezondheidsdeskundigen geassocieerd met een verhoogde kans op o.a. long- en luchtwegklachten waaronder astma en hart- en vaatziekten.

De fijnstofwaarden waren volgens TNO in alle keukens 'flink hoog', maar dat lag niet aan de manier van verhitten. Dit kwam door wat er in de pan werd bereid en de PM2,5 fijnstofdeeltjes van buiten, legt de onderzoeksorganisatie uit op hun website.

TNO adviseert om zoveel mogelijk over te stappen op elektrisch koken en merkt op dat het gebruik van afzuigkappen in de praktijk nogal te wensen overlaat. Ze worden vaak niet of te laat aangezet. Afzuigkapsystemen zouden daarom automatisch aan moeten gaan tijdens het koken.