Kloppen de gezondheidsclaims over gember(shots)?

Mensen buitelen op de sociale media over elkaar heen om te vertellen over de helende werking van gember. Je zou er daarom regelmatig en veel van moeten nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een gembershot of dure capsules waar vooral de makers zelf beter van worden. Hoogleraar voeding en farmacologie Renger Witkamp van Wageningen UR vertelt over de zin en onzin van gember.

De wortel en zijn extracten zouden onder andere goed zijn voor je weerstand, spijsvertering en vitamine-opname. En als we de goeroes moeten geloven, is het ook nog bevorderlijk voor de doorbloeding, reinigt het je lichaam, bestrijdt het pijn, verdrijft het misselijkheid en is het ontstekingsremmend. Wat is er waar van deze gezondheidsclaims?

Misselijkheid

Gember als smaakmaker door je eten of als gemberthee past in een gezonde voeding, stelt het Voedingscentrum. Maar het goedje is geen medicijn voor allerhande kwalen. Er is veel onderzoek gedaan naar gember en volgens Witkamp zijn de meeste gezondheidsclaims ongefundeerd en onbewezen. Wel is aangetoond dat gember kan helpen tegen misselijkheid bij bijvoorbeeld zwangerschap of wagenziekte. “Hiervan is het bewijs wel redelijk in orde. Als je misselijk bent, kun je in ieder geval proberen of gember werkt”, aldus Witkamp.

Betere weerstand?

Elke dag een gembershot zou goed zijn voor je weerstand en je immuunsysteem versterken. “Dit is niet aangetoond. Er zit wat vitamine C in gember, wat goed is voor je weerstand, maar dit is heel weinig vergeleken met bijvoorbeeld een sinaasappel”, legt Witkamp uit bij consumentenplatform Radar. Ook de claim dat je lichaam vitaminen beter opneemt door gember is volgens hem onbewezen.

Ontstekingsremmend, pijnbestrijdend?

Er zijn geen aanwijzingen dat gember iets doet tegen pijnklachten of dat het je lymfestelsel reinigt. Ook het idee dat gember ontstekingsremmende eigenschappen heeft, is volgens de voedingsexpert onzin. “Deze claims zijn heel dun. Er is geen aanwijzing dat gember hier iets tegen doet”, zegt hij. Ook kun je een kater niet wegtoveren met een gembershot helaas.

Bloedverdunnend

Wel is het zo dat je moet uitkijken met gember wanneer je bloedverdunners slikt. Er zijn aanwijzingen dat gember de werking van bloedverdunners versterkt. Overleg met je huisarts als je bloedverdunners neemt en ook gember wilt consumeren.

Warm gevoel

Mensen krijgen het vaak wel warm van een gembershot. “Het prikkelt bepaalde receptoren in je lichaam, net als bijvoorbeeld wanneer je peper eet. Bij peper kun je het warmer krijgen omdat je bloedvaten wat verwijden. Dit zou bij gember ook het geval kunnen zijn”, zegt Witkamp. “Het prikkelt wel en je krijgt er een bepaalde kick van. Dat heb je ook als je heel pittig eet of als je een koude douche neemt.”

Resumerend: gember is zeker niet ongezond en kan werken tegen misselijkheid of als kleine oppepper. Maar het heeft verder geen bewezen medicinale krachten, dus het is zonde om je zuurverdiende geld uit te geven aan dure dagelijkse gembershots.