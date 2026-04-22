Opnieuw protest in Loosdrecht tegen asielopvang

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 19:31
LOOSDRECHT (ANP) - In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Aan het begin van de avond hebben tientallen mensen zich verzameld bij het gemeentehuis. In de buurt staat ook een giertank en uit een speaker klinkt een anti-azc-lied.
Op de giertank hangt een poster van burgemeester Mark Verheijen met daarbij de tekst: Als jullie schijt hebben aan ons, dan hebben wij dat ook aan jullie!!!!.
In het Noord-Hollandse Loosdrecht is de afgelopen dagen ook gedemonstreerd, waarbij de politie twee keer heeft ingegrepen omdat de protesten grimmig werden. Agenten en het gebouw werden met vuurwerk, stenen en eieren bekogeld.
Woensdagmiddag was er ook een spoedzitting bij de rechtbank over de komst van de asielzoekers, omdat inwoners bezwaar hadden gemaakt. Het was de bedoeling dat de asielzoekers deze woensdag al in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht werden ondergebracht. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat ze pas in mei komen, omdat er niet genoeg politiecapaciteit is.
